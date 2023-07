Nepořádné majitele psů usvědčí DNA. Městu ve Francii došla trpělivost, otestuje exkrementy a rozdá pokuty

Starosta Robert Ménard, krajně pravicový politik, bývalý novinář a spoluzakladatel organizace Reportéři bez hranic, říká, že místní obyvatelé i návštěvníci města už mají psích exkrementů na chodnících dost.

„Musíme přijít s tresty, aby se lidé chovali lépe,“ řekl Ménard rozhlasové stanici France Bleu.

Majitelé psů dostanou pozvánku k veterináři, který jejich mazlíčkovi odebere vzorek slin. Zjištěná DNA se pak zanese do registru a na základě toho majitel dostane psí průkaz totožnosti. Kdo při kontrole genetický pas svého mazlíčka neukáže, dostane pokutu 38 eur (asi 900 Kč).

Psí výkaly na ulici se zároveň budou sbírat a testovat. Rozbory pak dostane policie. Ta porovná registr zvířat a vzorek přiřadí konkrétnímu psu a jeho majiteli. Ten bude muset zaplatit za úklid ulice částku až 122 eur, v přepočtu téměř asi 2900 korun.

Ménard poprvé navrhl sběr DNA od odhadovaných 1500 psů v centru města už v roce 2016. Tehdy ale tuto iniciativu zarazil místní správní soud s tím, že jde o útok na osobní svobodu. Celý program měl vyjít asi na 50 tisíc eur ročně, tedy přes milion korun.

Teď starosta řekl, že místní prefektura neměla žádné námitky. „Spočítali jsme to a měsíčně uklidíme přes tisícovku psích výkalů, někdy i více, jen v centru města. Takto to dál nejde,“ uvedl Ménard a dodal, že exkrementový experiment by měl skončit v červenci 2025.

Podobný přístup už zvolila i další města v Evropě, například ve Španělsku nebo ve Spojeném království. Ve Francii půjde ale o první pokus.