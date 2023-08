‚Je mi blbě, je to náročné.‘ Novinářka se na ulici ptá maminek, jak se mají. Slýchá i o poporodní depresi

Novinářka Šárka Seydler Kabátová zastavuje na ulicích mámy malých dětí a ptá se jich, jak se mají. „Nejčastější odpověď je ‚Mám se krásně, ale…‘. Ty ženy jdou vždycky rovnou do tématu. A platí, že každá má svůj unikátní příběh,“ říká. Její videa mají na sociálních sítích velký úspěch. Praha 23:13 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka Šárka Seydler Kabátová | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

„Okolí se mě často ptá na moji dceru nebo moji práci. Málokdo se ale zeptá na to, jak se mám já. A u žen, které zastavuju na ulici, to je stejně. Bývají velmi vstřícné a otevřené. Mám pocit, že jim je vlastně jedno, komu to řeknou,“ popisuje Šárka Kabátová atmosféru, ve které její úspěšná videa vznikají.

Jak se české ženy na rodičovské dovolené skutečně mají? A co všechno najdeme v Šárčině knize Máma má práci? Poslechněte si Houpačky

„Moji sledující mi pak někdy nevěří, že nejsme domluvené předem. Ale to nikdy nejsme,“ dodává.

S jakými odpověďmi na svoji otázku „Jak se máte na mateřské/rodičovské?“ se Šárka setkává?

„Ženy bývají překvapené, jak náročné to je. Dopředu vědí o všech těch praktikáliích, ale jsou zaskočené tím, jak se v tom všem pak vlastně cítí. Zrovna nedávno mi jedna žena prostě napřímo odpověděla, že se má blbě,“ popisuje novinářka.

„Jiná zase mluvila o svých poporodních depresích. Říkala jsem, že to pro ni musí být strašně silné téma. A teď mi píšou další ženy, že jim pomohlo slyšet, že to někdo má stejně. Někdy stačí vidět minutové video,“ uzavírá.

Co ženy na mateřství nejvíc překvapuje? Poslechněte si Houpačky s novinářkou Šárkou Seydler Kabátovou v audiozáznamu výše.