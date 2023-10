Česko trpí nedostatkem psychologů. Na místo pro dítě v poradně se čeká několik měsíců

V Libereckém kraji je podle údajů ministerstva školství průměrně 274 klientů na jednoho odborného pracovníka. Ředitelka liberecké pedagogicko-psychologické poradny Jana Hlavová uvedla, že čekací doba u předškolních dětí, které jdou k zápisu, je dva až tři měsíce. Ostatní děti ale mohou čekat i půl roku až rok.

V této liberecké poradně jsou hlavním důvodem chybějící odborní pracovníci. Jana Hlavová má už několik let problém najít zejména psychology. Potřebovala by zaměstnat ještě zhruba tři, aby měla poradna zvládnutelný stav. Podobná situace je také například v Jablonci nad Nisou.

Rodiče by tak měli své děti na vyšetření objednávat včas, zejména pokud potřebují odborný posudek k zápisu do první třídy. Kratší čekací doba do pedagogicko-psychologické poradny je v České Lípě, jeden až dva měsíce.

Dlouhé lhůty na Moravě

Dlouhé objednací lhůty mají taky na jihu Moravy hlavně ve Zlíně, Břeclavi a v Brně. Například objednací doba poradny ve Znojmě je aktuálně pět až šest měsíců. Na celý znojemský region je totiž jen devět zaměstnanců.

Obtížně se shání hlavně psychologové. Ti si mimo školství si totiž vydělají víc peněz. V poradnách nastupují do 11. platové třídy, to znamená, že dostávají asi 32 000 korun hrubého měsíčně. Po dvou letech praxe se plat zvyšuje zhruba o 2000 korun. Atraktivitě práci v poradnách nepřispívá prý ani přebujelá administrativa.