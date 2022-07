Psycholožka radí dětem: Nesrovnávejte, koho čekají lepší prázdniny, a užijte si i změny plánů

Začaly letní prázdniny a rodiny odjíždějí s dětmi na dovolenou. „Nesrovnávejte se,“ doporučuje dětem psycholožka Barbora Downes. Porovnávat, koho čekají lepší prázdniny na hezčím místě, podle ní nikam nevede. „Srovnávání se, to je zdroj utrpení. Zaměřte svoji pozornost na to, co můžete dělat, že jsou prázdniny a nemusíte třeba ráno vstávat. A taky nezapomeňte na to, že ti druzí se snaží vytahovat.“ Praha 14:05 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak si užít léto co nejlépe, i když nepojedu na dovolenou k moři nebo na vysněný tábor? | Zdroj: Pixabay

„Někdy je povídání o tom, kam kdo poletí na prázdniny, jen snaha se předvést,“ říká psycholožka v Klubu Rádia Junior.

Podle ní není důležité, do jak exotické destinace se lidé podívají, ale jaká je tam atmosféra. „Například jedináčci by mohli zažít, že sice byli na skvělém místě, ale nebyli tam žádní vrstevníci a rodiče si chtěli číst na lehátku. A pro děti bylo obtížné se zabavit,“ popisuje psycholožka.

„Moře a pláž jsou sice skvělé, ale možná nám bude po týdnu chybět společnost. A někdy si člověk pamatuje nejvíc prázdninové příhody od babičky, kde se sešla parta a zažili jsme dobrodružství.“

Jak se vyrovnat se zklamáním

Jsou děti, které třeba se začátkem prázdnin onemocněly, jiným třeba prázdninový program za trest zakázali rodiče.

„Zklamání k životu patří. Tomu se bohužel nevyhneme a nedá se říct, že by s koncem školního věku zklamání ubylo, bude nás to provázet pořád. Je proto důležité se s tím naučit zacházet,“ doporučuje psycholožka Downes.

„Nemáme kouzelnou formulku, která by rozpustila smutek a zranění. Zklamání, to je spousta pocitů dohromady. Může to být vztek, můžeme být smutní, můžeme mít pocit nespravedlnosti. A je docela normální, že takové pocity trvají několik dní a přelévají se mezi sebou.“

„Někdy je lepší se tomu nebránit a dostat pocity ze sebe, říct to kamarádovi, někam to napsat a pak ten papír roztrhat. Tím, že to ze sebe dostaneme ven, mohou emoce rychleji odeznít,“ radí dětem psycholožka.

„Pro malé i velké platí, že když naše rozčilení vystoupá, tak se hůř ovládáme. My všichni máme sklony reagovat ihned a zkusit se hned začít hádat.“ Barbora Downes (psycholožka)

Pokud za „zkaženými“ prázdninami stojí vztek rodičů ze špatného vysvědčení, mohlo by pomoci počkat den dva, a pak si s nimi promluvit a zeptat se, za jakých okolností svoje rozhodnutí změní.

„Pro malé i velké platí, že když naše rozčilení vystoupá, tak se hůř ovládáme. My všichni máme sklony reagovat ihned a zkusit se hned začít hádat. Jenomže když se snažíme hádat s rozzuřeným člověkem, který už se neovládá, tak dojde k tomu, že se všechno jen vyhrotí. Hladina konfliktu se zvedá a nemůžeme ničeho dosáhnout,“ popisuje psycholožka.

Proto je užitečné situaci opustit a alespoň dvacet minut na ni nemyslet, aby rozčilení opadlo. „Pokud se rozhodnete k tématu vrátit, tak zkuste, jak se říká, sekat latinu. To rodiče obměkčí. Pokud víte, že jsou rádi, když třeba pomáháte v domácnosti, tak na to rozhodně nezapomeňte.“

Najít něco pozitivního

Užitečné je soustředit se na to, co nová situace – i když se nám zpočátku nelíbila – může přinést pozitivního. I to, co člověku nevyjde, se může ve výsledku ukázat jako výhoda, upozorňuje psycholožka:

„Třeba že jsme nemohli odjet na výlet, ale místo toho jsme si pozvali kamarádku domů a užili si hezké odpoledne. Jsou lidé, kteří, i když se situace změní, dokážou využít toho, co jim to přineslo, jaké možnosti mají, co můžou dělat. Hodně pomáhá přemýšlet o tom, že sice jsme o něco přišli, nějaká možnost se uzavřela, ale zůstávají i jiné možnosti a musím si jich vědomě všimnout.“

Znamená to třeba zjistit, kteří kamarádi zůstali také na prázdniny doma, anebo se zapojit do nové party.

„Vyplatí se překonat ostych. Je sice nepříjemné být odmítnutý, ale je škoda přijít o příležitost jenom kvůli strachu,“ doporučuje dětem Barbora Downes. Dobré je taky myslet na vlastní zábavu a věnovat se třeba čtení nebo kreslení.