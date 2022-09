Psycholožka radí dětem: Jak si najít kamarády? Zajímejte se, pamatujte si jména, ptejte se ostatních

Přijít sám do nové třídy, kde nikoho neznám, to není vůbec snadné. Obtížné je i navazovat nové kamarádství ve třídě, kde jsou noví úplně všichni. „Když projevíme zájem o druhé, zapamatujeme si něčí jméno, zeptáme se ho na něco, tak tím dáváme najevo, že nás ten druhý zajímá,“ radí dětem psycholožka Barbora Downes. Praha 22:45 10. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dělejte to, co byste si přáli od těch druhých – pak se vám to vrátí,“ radí dětem psycholožka | Foto: White77 | Zdroj: Fotobanka Pixabay | Licence Pixabay

Hledat si kamarády je těžké, uznává psycholožka Barbora Downes: „Na školním věku je ta nevýhoda, že nemáme možnost si volit, s kým budeme trávit čas, s kým budeme ve školním kolektivu.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Psycholožka Barbora Downes v Klubu Rádia Junior

Dospělí mohou snadněji kolektiv změnit a také už mají kamarády z dřívějška. „I proto je pro děti školní kolektiv tak důležitý,“ říká a dodává, že děti ve škole tráví srovnatelné množství času jako dospělí v práci.

Několik rad

Ať už jsme v kolektivu noví, nebo jsou nováčci všichni a nikdo se nezná, základní rady jsou podobné. A dají se natrénovat a odkoukat, vyzdvihuje psycholožka.

Psycholožka radí dětem: Jak se naučit říkat ‚ne‘? Mluvte o svých pocitech a postupně to trénujte Číst článek

„Ti, kteří jsou mistři sociálních dovedností, nejprve pozorují. Ale ne že by tiše seděli v koutě, ale sledují jako detektiv, co se děje. Nevkládají se hned do věcí, nesnaží se nikoho ovlivňovat. Ale zároveň dávají najevo zájem o druhé, dívají se jim do očí, zapamatují si, jak se děti kolem jmenují, pozdraví je,“ popisuje Barbora Downes.

„Dělejte to, co byste si přáli od těch druhých – pak se vám to vrátí,“ přidává další tip. „Přáli bychom si, aby se o nás druzé zajímali, přizvali nás k sobě. Můžeme začít tím, že si zapamatujeme jména těch, kteří sedí okolo nás v lavici. Každého potěší, že jsme si ho všimli.“

Také pomáhá úsměv a postoj, zkrátka řeč těla. „Někdy si ani nemusíme uvědomit, že se mračíme. Ale to má pak těžko někdo chuť si s mračivcem povídat. Je dobré vyhledávat možnosti, kdy se na někoho usmějeme, na někoho se koukneme, můžeme okomentovat něco, co ten druhý řekl.“

Vyplatí se také zapamatovat si něco o těch okolo. „Kluci za mnou chodí na fotbal, tahle holka ráda podtrhává. Na něco se jich pak můžeme zeptat,“ radí psycholožka.

Psycholožka radí dětem: Někdo rád ubližuje jiným. Naučte se posměšky odrážet a k sobě mluvte hezky Číst článek

„A taky je dobré převést pozornost k těm ostatním. Když jsme nejistí, věnujeme hodně přemýšlení sami sobě, jak vypadám, co si ostatní pomylí. Ale to celou situaci zhoršuje, protože když jsme ponořeni do sebe, tak vypadáme, že nás ostatní nezajímají,“ dodává psycholožka.

Proč se chceme kamarádit s hvězdou

Někdo je v kolektivu hvězda, se kterými se chce každý kamarádit a které kolem sebe mají skupinky příznivců. „Takové hvězdy, to bývají holky a kluci, kteří právě mají sociální dovednosti hodně dobré. Ale ne každý, kdo má dobré sociální dovednosti, je ten nejlepší kamarád,“ upozorňuje psycholožka.

Být poblíž takové hvězdy někdy toužil snad každý. „Je to tím, že ve školním věku si ještě nejsme úplně jistí sami sebou, jakou máme hodnotu, jestli jsme dost dobří. A někdy nám přijde, že trocha odlesku ze světla té hvězdy se na nás usadí. A že když se s hvězdou budeme kamarádit, že jsme taky dobří, skvělí a obdivuhodní,“ vysvětluje Barbora Downes.

Psycholožka radí dětem: Kamarád si s tebou po prázdninách nepovídá? Stává se to, přátelství se mění Číst článek

Jenže nemusí platit, že kdo je hvězda ve škole, ten také obstojí v životě. Nebo že je věrný kamarád, který udrží tajemství.

Přátelství se mění

Podle psycholožky také neplatí, že když nemám v kolektivu kamarády teď, nebudu je mít už nikdy.

„Ve školním i v dospělém věku se přátelství mění. A s tím, jak se měníme my, tak se mění i lidé, kteří jsou nám blízko. A právě ve školním věku hodně experimentujeme s tím, co vlastně od kamarádů chceme, co je pro nás důležité. A i to se mění. V tom je právě šance,“ vypichuje Barbora Downes.

Navíc to chvíli trvá, než se přátelství vytvoří. Kdo přijde do školy o pár dní později, má pořád šanci zapadnout, dodává psycholožka: „Přátelství se nevytváří za den ani za týden.“

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.