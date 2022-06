Psycholožka radí dětem: Někdo rád ubližuje jiným. Naučte se posměšky odrážet a k sobě mluvte hezky

Bodyshaming označuje jakékoli zesměšňování toho, jak člověk vypadá a jaké má tělo. Někdy se k tomu počítají i poznámky o tom, k jaké národnosti člověk patří a co nosí na sobě, vysvětluje v Klubu Rádia Junior psycholožka Barbora Downes: „Nejtěžší je to v době dospívání, protože to nám strašně záleží na tom, abychom zapadli do skupiny. Je pro nás důležité, co naše skupina považuje za hezké, normální a žádoucí. Nikdy potom už na tom tolik nezáleží.“ Praha 0:10 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šikana mezi dětmi | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dnes se ale děti mohou porovnávat nejen s tím, jací jsou jejich kamarádi, ale i s tím, co vidí na sociálních sítích, upozorňuje psycholožka:

„Jenže na všem už jsou dnes filtry, reálně vypadajícího člověka abys pohledal. Ale kluci a holky si podle toho vytváří normu, jak by vlastně měli vypadat. Jenže ve školním věku, v dospívání se nám zdá, že to, jak vypadáme a jak to hodnotí naši spolužáci, je to nejdůležitější na celém světě.“

Ačkoliv si skoro každý v tomto období myslí, že by měl vypadat jako model nebo modelka, důležitější je, abychom byli fit, zdůrazňuje Downes v Klubu Rádia Junior.

„Pokud už bychom se měli snažit o tělesnou změnu, tak bychom to neměli dělat kvůli tomu, co říkají ostatní. Protože když jsou naší motivací ostatní, tak máme sklony být na sebe hrozně přísní, nedodržet to a mít pocity viny. Ale když to děláme pro sebe, tak dokážeme i třeba pomalu, ale stále drobnými krůčky jít k úspěchu.“

Někdo rád ubližuje jiným

Ten, kdo shazuje ostatní, má často problém sám se sebou a svým sebevědomím, vysvětluje dětem psycholožka.

„Potřebuje nás ponížit. Ale to není náš problém, že to dělá. Důležité je zachovat si pozitivní řeč sám k sobě. Mluvit se sebou hezky, vážit si svého těla. A když se mi na mém těle něco nelíbí, tak třeba můžu odvést pozornost k tomu, za co jsem vděčná, že třeba můžu běhat, skákat nebo tančit. Proto přece naše tělo máme. Ne aby plnilo požadavky módních časopisů, ale abychom si ho mohli pořádně užít.“

Posměch může být také příležitost začít se k sobě chovat víc hezky než dosud. „Vyzařuje z nás to, jak se sebou mluvíme, jaké máme držení těla, jestli se díváme zpříma do očí. Na to druzí reagují,“ říká psycholožka.

Snášet posměšky na živo je o něco lehčí než se s nimi setkávat na sociálních sítích, i když zraňující je to pokaždé. „Na sítích se k tomu totiž můžeme kdykoliv vrátit a kluci a holky to opravdu dělají. Někdy sami sebe takto mučí.“

Čtyři tipy, jak se zachovat

Psycholožka Barbora Downes nabízí v Klubu Rádia Junior několik rad, jak se s posměšky vyrovnat: „Když někteří vidí, že nám jejich slova ublížila, tak v tom pokračují. Co je zastaví, je to, když je přesvědčíme, že s námi jejich posměšky nic nedělají.“

Někteří lidé totiž jsou třeba sami nešťastní, a proto šikanují druhé, anebo je ubližování baví. A pak si dokážou najít jakoukoliv záminku k posměchu. „Musíme si přiznat, že i takoví lidé jsou.“

Právě proto je důležité dát najevo, že si z nich nic neděláme. „Je to těžké, protože každého něco zraňuje. Ale můžeme třeba zahrát, že ne. Nebo si připravit nějakou průpovídku, kterou si z nich my sami uděláme legraci. Pak je větší šance, že s tím přestanou. Tak třeba: Já že mám tlusté nohy? Ale ty máš malý mozek,“ doporučuje Downes.

Někdy je také užitečné se vzdálit, pokud cítím, že mě něco může vytočit. Dá se tak vyhnout třeba rvačce.

A pokud vidíme, že se ostatní smějí někomu jinému, je dobré – a také odvážné – se ho zastat. Tohle někdy nezvládnou ani dospělí, přiznává psycholožka:

„Dobré je najít si k sobě ještě někoho dalšího, komu se to také nelíbí. Ukazuje se totiž, že když se najde malinká skupinka kluků a holek, kteří se snaží ostatním neubližovat, tak to může změnit atmosféru.“