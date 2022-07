Nepodceňujme Putina. Chce obnovit impérium a myslí to smrtelně vážně, tvrdí psychiatr Vevera

Je možné u ruského prezidenta Vladimira Putina konstatovat psychopatické sklony? „Víme, že psychopaté velmi často nedokážou udržet své emoce na uzdě a zároveň že jejich základní jádrové přesvědčení je, že jsou schopní, silní. Ale ještě hlouběji je pak slabost, která je onou silou kompenzována,” popisuje vnitřní ustrojení psychopatů Jan Vevera, přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a bývalý vojenský psychiatr. Praha 23:33 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Proto také najít psychopata, který se sám dostane k tomu, že je ve skutečnosti slabý, je velmi vzácné, přibližuje Vevera: „To se málokomu podaří. Proto toto kompenzatorní chování u Vladimira Putina jistě vede k tomu, že se naučil ovládat a vidíme, jak to vypadá.“

„Je to ten sarkasmus, který používá, ta cyničnost. Je nad věcí, ale my víme, že tam emoce jsou, projevují se ovšem pasivní agresí a možná i cyničností.“

Ta se nám ale docela líbí, připomíná psychiatr. „Vzorem tohoto chování je například James Bond. Aby tento agent někde plakal nebo projevoval emoce, to by Sean Connery nikdy nedopustil,“ glosuje.

Většina úspěšných lídrů musí mít část rysů, které mají psychopaté. „Velmi krásně o tom pojednává kniha Kevina Duttona Moudrost psychopatů. Co nás může inspirovat, je schopnost psychopatů nepochybovat sami o sobě. Právě absence pochyb o sobě například letcům, pilotům či chirurgům dává to, že nemají úzkosti či deprese.“

„Vladimir Putin určitě vykazuje některé z psychopatických rysů jako absence pochyb o sobě, pocit vlastní všemocnosti, megalomanství, které se u něj projevuje tak, že jeho údělem je obnovit impérium. A neměli bychom dělat tu chybu, kterou svět udělal u Adolfa Hitlera, a nebrat ho vážně. On to, co říká, myslí opravdu smrtelně vážně.“

Psychopati a empatie

Občas se také říká, že psychopati nemají empatii. „To je ale velká chyba. Mají empatii velmi vysoce vyvinutou, oni si vás přečtou, vědí, co ve vás je, s tím pak hrají a vy zaplatíte vším, co máte,“ přibližuje psychiatr.

„Psychopati tedy mají velmi vysokou empatii, ale nulový soucit. Je proto naprosto nereálné, že se Putin nějak pohne oběťmi války. Když mu budeme ukazovat mrtvé ženy a děti, to s ním opravdu vůbec nic neudělá. A to víme už podle toho, co se dělo v Čečně.“

Psychiatr vidí příčiny ruského neúspěchu v první fázi ruské agrese na Ukrajině v Putinově okolí: „Jde také o to, kým se ten lídr obklopí a jaké máte poradce. Putin se obklopil lidmi, kteří mu vzhledem k jeho povaze jen přisvědčovali. Nesnese kritiku, a tím se odřízl od těch naprosto kritických a důležitých informací potřebných pro lepší plánování války.“

„Přesto Putin válku vyhrává, protože postupuje, má palebnou převahu. To neříkám, abych podporoval defétismus, ale abych podporoval Západ. Teď opravdu musíme pomáhat Ukrajině zbraněmi, protože nic jiného na Putina platit nebude,“ uzavírá psychiatr Jan Vevera.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.