Putinův ‚schizofašismus‘, Trumpův podvod a cesta od krize k zániku demokracie

Zrod fašismu: Pátrání po tajném Hitlerovi, díl II.

Napsali Lothar Gorris a Tobias Rapp, vydal týdeník Spiegel.

Je Putin fašista?

Timothy Snyder mluví opatrně a tiše, ale velmi jistě. Putin je fašista. Trump je fašista. Rozdíl byl v minulých letech jen v tom, že jeden byl u moci a druhý už ne – donedávna.

„Problém fašismu je ten, že se neprojevuje tak, jak si hodně lidí představuje. Chtěli bychom, aby politické doktríny měly jasné definice, ale ve fašismu se odráží paradoxy a protichůdné myšlenkové pochody,“ říká Snyder. Přesto je podle něj fašismus důležitým pojmem pro pochopení jak historie, tak současnosti. Zviditelňuje totiž rozdíly.

Zrod fašismu. Pátrání po tajném Hitlerovi: díl první

Jsme spolu v Union League Café v srdci New Havenu. Je zrovna doba oběda. Naproti přes ulici už začíná kampus Yaleovy univerzity. Snyder, profesor východoevropské historie, patří k nejdůležitějším intelektuálům ve Spojených státech. Je spisovatelem, mezi jeho knihy patří například Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Na jejích stránkách zkoumá politické násilí na Ukrajině, v Bělorusku, Polsku a pobaltských zemích, při kterém padlo nacistům a komunistům za oběť dohromady 14 milionů lidí. Je také aktivistou, jeho pamflet Tyranie: 20 lekcí z 20. století se stal globálním bestsellerem. A je i, jak o sobě s nadsázkou říká, Kassandrou. V roce 2014 totiž jen několik týdnů před anexí Krymu předpověděl ruskou vojenskou intervenci, v roce 2017 zase budoucí Trumpův pokus o převrat. V roce 2022 se v Kyjevě setkal s Volodymyrem Zelenským. První, co mu ukrajinský prezident řekl, bylo, že on i žena četli jeho Tyranii.

Putin, říká Snyder, už patnáct let cituje fašistické myslitele, třeba Ivana Iljina. Ruský prezident, pokračuje Snyder, vede válku z jasně fašistických pohnutek: proti zemi, kde žijí údajně méněcenní lidé, proti státu, který prý neexistuje, a s podporou do velké míry mobilizované společnosti. Podle Snydera tu máme kult vůdce, kult padlých v minulých bitvách a mýtus slavné říše, kterou je třeba obnovit očistným násilím války.

V květnu 2022 Snyder v článku pro New York Times napsal, že cestovateli v čase z 30. let 20. století by bylo hned jasné, že Putinův režim je fašistický. Symbol v podobě písmene Z, mítinky, propaganda a masové hroby: Putin napadl Ukrajinu stejně jako Hitler Sovětský svaz – v roli imperiální velmoci.

Putinova verze fašismu má ale podle amerického historika i některé postmoderní rysy. Postmoderna předpokládá, že nic jako pravda neexistuje, a kde neexistuje pravda, tam za ni můžeme vydávat cokoli. Například to, že Ukrajinci jsou údajně nacisté, Židé a homosexuálové zároveň. O tom, co je pravda a kdo ji určuje, se rozhoduje na bitevním poli.

Paradoxem Putinova fašismu, který Snyder označuje za „schizofašismus“, je to, že ruský prezident předstírá, jako by jednal ve jménu antifašismu. Stalinův Sovětský svaz podle něj nikdy neměl jasný postoj k fašismu, a s nacistickým Německem dokonce uzavřel spojenectví v podobě paktu Ribbentrop–Molotov, který Hitlerovi umožnil zahájit druhou světovou válku. Po válce ale Sovětský svaz prohlásil za fašistické nejen nacistické Německo, ale rovnou každého, koho považoval za hrozbu nebo se mu jednoduše jenom nelíbil. Z „fašisty“ najednou bylo jenom jiné slovo pro nepřítele. Putinův režim žije ze sovětské minulosti, a tak jsou všichni nepřátelé Ruska fašisté. A právě Putinův domnělý antifašismus ho podle Snydera usvědčuje z fašismu. Ten, kdo argumentuje slovy „fašismus“ a „nacismus“, ospravedlňuje válku a zločiny proti lidskosti. Podle Snydera slovo „nacista” znamená prostě „podlidský nepřítel“. Někdo, koho Rusové můžou zabít, tvrdí historik.

Putinovo vítězství by neznamenalo jenom konec demokratické Ukrajiny. „Kdyby se Ukrajina nebránila, měli by teď demokraté na celém světě temné jaro. Pokud Ukrajina nezvítězí, můžeme očekávat temná desetiletí,“ myslí si Snyder.

Tento americký intelektuál pochází z Daytonu v Ohiu. Jeho rodné město leží přímo uprostřed té části USA, přes kterou se zpravidla jenom létá. Historikovi rodiče jsou kvakeři, bývalí příslušníci amerických Mírových sborů se slabostí pro latinskoamerické revolucionáře. Někteří Snyderovi univerzitní kolegové, třeba Samuel Moyn z právnické fakulty Yaleovy univerzity, se domnívají, že trpí „tyranofobií“. Jiní si myslí, že je paranoidní. Snyder říká, že ve své době skoro nikdo nepředvídal první světovou válku nebo holokaust. Zkrátka se můžou stát věci, které si vůbec nedokážeme představit.

Timothy Snyder už loni tvrdil, že když Trump vyhraje volby, povede to k organizovanému odporu. Nasadí Trump k potlačení nepokojů FBI, nebo dokonce armádu? A co bude o se státními institucemi? Snyder se domnívá, že ekonomika by se v takovém případě zhroutila a instituce jako FBI a armáda by se kvůli vnitřním rozbrojům rozpadly. Loni v létě Snyder na platformě Substack napsal: „Starý diktátor se neobejde bez naplánovaného pohřbu.“ Trump se podle Snydera bojí, že zemře ve vězení nebo že ho zabijí jeho protivníci. Autokracie nejsou věčné a autokratova porážka zpravidla vede k jejich konci.

***

Jak se ale Trump vlastně dostal k moci? Jak je možné, že demokracie propadla tak hluboké iracionalitě?

Zaprvé: celá Trumpova kariéra je podle Snydera podvod. Nikdy prý nebyl úspěšným byznysmenem. Úspěch měl jedině jako televizní bavič. Ví, jak oslovit lidi, což je pro začínajícího charismatického lídra důležitý předpoklad. Tento talent mu také umožnil uspět na sociálních sítích, kde jde jenom o emoce a pocit „my, nebo oni“.

Zadruhé: Snyder říká, že sociální média ovlivňují naše kognitivní schopnosti. Tvrdí, že samotné sociální sítě v sobě mají něco fašistického, protože znemožňují smysluplnou výměnu argumentů. Vyvolávají v nás netrpělivost a všechno je najednou černobílé. Utvrzují nás v tom, že máme pravdu, i když tomu tak ve skutečnosti není. Vytvářejí koloběh hněvu. Hněv slouží jako potvrzení hněvu, hněv vyvolává hněv.

Zatřetí: marxisté ve 20. a 30. letech 20. století věřili, že fašismus je jenom jednou z podob kapitalismu a že Hitlerův vzestup umožnili v první řadě lidé, které bychom dnes označili za oligarchy. To ale není pravda, jak vysvětluje Snyder. Lidé z byznysu samozřejmě Hitlera při převzetí moci podporovali, protože doufali, že je zbaví odborů. Jeho myšlenky se ale většině oligarchů moc nelíbily. „Je celkem vtipné, že marxistická diagnóza je dnes svým způsobem přesnější než před sto lety. Jenom marxistů je mnohem méně,“ říká Snyder.

Jedním z nových oligarchů je podle amerického historika Elon Musk. Podle Snydera toho nikdo v posledních letech neudělal pro vzestup fašismu víc. Musk uvolnil pravidla na síti X a tato platforma je teď ještě emotivnější a otevřenější všem špinavostem. Zejména ruské propagandě. Snyder tvrdí, že Musk svou sociální síť využívá k šíření i těch nejhorších konspiračních teorií.

Snyder se podobně jako historik Robert Kagan domnívá, že demokratické státy nebezpečí fašismu podcenily. Až moc dlouho předpokládaly, že demokracie nemá alternativu. „Výrok Gerharda Schrödera o Putinovi jako dokonalém demokratovi je lež, které dokážete uvěřit jenom v případě, že si nic jiného neumíte představit,“ tvrdí Snyder. Vedlo to podle něj k tomu, že lidé v Německu se příliš dlouho obávali údajného fašismu na Ukrajině, zatímco opravdového fašistu podporovali.

Je fašismus proces?

Paul Mason bydlí v jedné z těch čtvrtí v centru Londýna, kam za druhé světové války často dopadaly německé rakety. Proto tu mezi starými řadovými domky stojí celé bloky novostaveb z 50. a 60. let. Fašismus a jeho důsledky nemusíte v Evropě nikdy dlouho hledat.

Mason, jako intelektuál a člen středolevicové strany, představuje typ člověka, který v minulosti nebyl ničím výjimečným. Je dělnického původu a byl ve své rodině první, kdo získal vysokoškolské vzdělání. Točil filmy pro BBC, pracoval na televizní stanici Channel 4, psal sloupky pro Guardian a zapojil se do kampaní labouristické strany.

Ve svých knihách pracuje s hlubokými myšlenkami a snaží se rozšiřovat čtenářům obzory. K nejznámějším patří Jak zastavit fašismus: Historie, ideologie a odboj (How to Stop Fascism: History, Ideology, Resistance). Je to kniha pochmurná, varující a bojovná. Na rozdíl od historiků Roberta Kagana a Timothyho Snydera a filozofa Jasona Stanleyho byl Mason skutečným antifašistickým aktivistou, který v 70. a 80. letech neměl problém střetnout se skinheady v ulicích.

Mason v zásadě tvrdí, že fašismus je „strach ze svobody, vyvolaný třeba už jen jejím náznakem.“ Tak jako byl fašismus 20. století reakcí na úspěchy dělnického hnutí, píše Mason, neoliberalismus dnes na jednu stranu rozvrátil poválečné společnosti, zničil moc odborů i privilegia převážně bílé a mužské dělnické třídy a na straně druhé umožnil ženám získat větší vliv a rozmělnil západní společnosti. Tím pádem je výsledkem kolaps zdravého rozumu.

Masona zajímá to, co s odvoláním na historika Roberta Paxtona označuje jako „fašistický proces“. Domnívá se, že fašismus není statický. Jde spíš o typ „politického chování“, které nepotřebuje složité ideologie, protože žije vlastní dynamikou. Až to vypadá, že fašismus je dost složité vůbec pochopit. Podobně jako Stanley si Mason vytvořil svůj „checklist“. Fašistický chaos je zkrátka potřeba nějak srovnat do latě.

***

Tady je Masonův desetibodový „fašistický proces“. Zaprvé – všechno začíná hlubokou krizí. Podobně jako byla na začátku minulého století pro Německo porážka v první světové válce nebo dnes celá série krizí, počínaje tou finanční přes migraci a covid až po klimatickou změnu. Tyto krize, a to je krok číslo 2, vyvolávají hluboký pocit ohrožení a ztráty suverenity. Zatřetí se začínají ozývají utlačované skupiny: bouří se ženy, klimatičtí aktivisté, členové hnutí Black Lives Matter. Lidé, kteří se tváří v tvář krizi snaží najít cestu kupředu.

To všechno slouží jako spouštěč čtvrtého bodu, kulturní války. Zapáté se na scéně objevuje fašistická politická strana. Zašesté vzniká panika mezi příslušníky střední třídy, kteří nevědí, jestli mají větší strach ze ztráty blahobytu, nebo z nástupu krajní pravice. Zasedmé dochází ke zmenšování moci právního státu v naději, že to konflikt uklidní. Zaosmé se oslabená levice pře mezi sebou, s kým by se proti radikální pravici měla spojit. Zadeváté se pravicoví konzervativci pro změnu dohadují, jak moc by radikálům měli ustoupit, aby zamezili jejich vzestupu a dokázali je ještě zvládnout ukočírovat. Jakmile všech těchto devět bodů proběhne, znamená to, že hodina fašismu nastala. Na řadu přichází bod číslo deset – konec demokracie. Fašisté se stanou elitou společnosti.

Všechno to vypadá dost zjednodušeně, ale to je i účel. Nepoznávají se v těch stadiích, které Mason popsal, ale nakonec všechny západní společnosti? Není kolem nás široce rozšířen pocit, že vláda už nemusí zcela kontrolovat vlastní hranice? Není tu strach z povinného očkování? Strach z proměnlivých genderových identit, oblíbeného terče partají na pravé straně politického spektra, spolu s nenávistí k zákonu o sebeurčení, který v Německu usnadnil změnu pohlaví? Není u jiných lidí zase strach z toho, že se společnost víc posouvá k radikálním klimatickým aktivistům nebo k lidem, kteří bojují proti rasismu? Kulturní válka existuje, už zuří. Jsme přímo uprostřed Masonova „fašistického procesu“.

Základem toho všeho je dnes online prostor a různá propojení, která v něm vznikla. Právě tady vznikají sny a vize, které celý fašistický proces pohánějí. Strach z konce světa. Sen o obnovení bývalé národní velikosti, která ve skutečnosti nikdy neexistovala. Představa, že náš svět nezadržitelně směřuje k etnické občanské válce a že se musíme připravit na nadcházející bitvu.

A co na to konzervativci?

Thomas Biebricher, profesor politické teorie a historie politického myšlení ve Frankfurtu nad Mohanem, má neobvyklou práci. Je jedním z mála politologů v Německu, který se zaměřuje na konzervatismus.

Německá Křesťanskodemokratická unie (CDU) patří k nejúspěšnějším konzervativním stranám v Evropě. Zrodila se v poválečném období a je si velmi dobře vědoma toho, že vzestup nacionálního socialismu umožnila mimo jiné i nedostatečná oddanost demokracii.

Ve své monografii nazvané Střed/Pravice (Mitte/Rechts), která vyšla v roce 2023, Biebricher tvrdí, že CDU je dnes v Evropě výjimkou. Kdekoli jinde, včetně Itálie, Francie a Spojeného království, se konzervativní tábor skoro úplně rozpadl. Středopravé strany ztratily svou schopnost integrovat do sebe skupinky na pravém okraji. První byla Itálie, kde pravici ovládl Silvio Berlusconi se svou stranou Forza Italia. Dnes tam jsou u moci postfašisté pod vedením premiérky Giorgie Meloniové. Ve Francii se po desetiletí dominantní gaullismus stal v podstatě okrajovým jevem a největším sokem prezidenta Emmanuela Macrona je Marine Le Penová. A ve Velké Británii konzervativci v posledních volbách přišli o hlasy, které dostali pravicoví populisté vedení Nigelem Faragem.

Termín „fašismus“ se v knize Střed/Pravice moc nevyskytuje. Proč? „Protože tím analyticky nic nezískáte,“ vysvětluje Biebricher. Podle něj to naopak debatu vmžiku totálně vyhrotí. Biebricher učí ve Frankfurtu, ale žije v berlínské čtvrti Prenzlauer Berg. Kancelář sdílí s lidmi z jedné literární organizace.

Konzervatismus je podle Biebrichera vedle socialismu a liberalismu jedním ze tří hlavních politických proudů moderní éry. Vznikl z odporu aristokracie a církve proti Velké francouzské revoluci a časem se smrskl na snahu zpomalit pokrok. Socialismus a liberalismus směřovaly do budoucnosti, zatímco konzervatismus chtěl zachovat, co šlo. Přestože se často jednalo o stav, proti kterému ještě nedávno sám bojoval.

Biebricher se ale domnívá, že s rozpadem východního bloku a zrychlením technologických a společenských proměn přestal princip pragmatického zpomalování fungovat. Někteří konzervativci vidí, že svět se s nimi míjí, a své snahy vzdávají. Jiní začínají fantazírovat o minulosti, která možná nikdy neexistovala, ale i tak se ji rozhodli bránit. To jsou výroky typu: „Udělejme Ameriku znovu skvělou“, „Udělejme Durynsko znovu skvělým“. Konzervatismus se podle Biebrichera roztříštil na spoustu různých proudů: na pesimisty, pragmatiky a radikály, kteří už vlastně konzervativní vůbec nejsou, protože se vzdali tradiční konzervativní hodnoty – umírněnosti.

„Pokud někdo chce podobné radikály označovat za fašisty,“ říká Biebricher, „tak prosím. Jenže tento termín míří v první řadě do minulosti a nereflektuje to, co je teď nového. Slouží hlavně k vytváření odstupu.“

Autoritářští konzervativci se podle Biebrichera zbavili historického nánosu fašismu a snaží se předělat liberální demokracii k obrazu svému. „Termín fašismus bych ale použil, pokud jde o Trumpa a jeho hnutí MAGA, protože útok na Kapitol, to byl opravdu pokus o násilné svržení systému,“ vysvětluje politolog.

Stejný druh násilí najdeme všude, popisuje rakouská politoložka Natascha Stroblová. Projevuje se ale jinak než ve 20. letech 20. století. Když tehdy v severní Itálii vznikalo fašistické hnutí, útočili Mussoliniho squadristé vesnici od vesnice na rolnické organizace a kanceláře socialistické strany, zabíjeli a vypalovali domy. Dnes se násilí odehrává hlavně na internetu. Podle Stroblové může mít stejně reálné dopady na společnost. „Lidé, kteří ho páchají, věří, že se účastní globální kulturní války, boje, který nezná hranic. Je to ideologická občanská válka proti nejrůznějším přeludům, jako je ‚kulturní marxismus‘ nebo ‚teorie velkého nahrazení‘“.

Stroblová své texty píše v Rakousku, které v 90. letech zažilo podobnou změnu stranického spektra jako Itálie. Na síle tehdy získala Svobodná strana, která nejenže odpovídá definici pravicového populismu, ale také udržuje kontakt s krajní pravicí. Tu představují například extremisté z takzvaného identitárního hnutí. Svobodní, navzdory všem skandálům, které stranou otřásly, loni nejenom, že vedli v předvolebních průzkumech, ale dokonce vyhráli rakouské volby. Do vlády se ale nakonec nedostali a post kancléře nezískali.

A Stroblová? Ta sama se už mnoho let setkává s výhrůžkami, jednou dokonce našla v okně kuchyně díru od kulky.

Původní článek vyšel už loni, proto jsme museli některé části aktualizovat nebo dovysvětlit. Citovaní filozof Jason Stanley a historik Timothy Snyder opustili Yaleovu univerzitu a přesunuli se do Toronta. Překlad textu obstaral Miroslav Tomek, editovala Kateřina Pospíšilová, zvukovou podobu měla na starosti Damiana Smetanová.