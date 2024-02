Zažil ‚starou školu‘, chce tak vychovávat jinak. ‚Seřvat a uhodit je jednodušší, já dávám dětem čas,‘ říká

„Určitě jsem zlobil. I když dneska vím, že zlobení není zlobení,“ vzpomíná Radim na své dětství ve stylu staré školy, která klade důraz na disciplínu a fyzické tresty. Se svou ženou chce ale děti vychovávat jinak. „Naše děti vyrůstají individuálně a podporujeme je v tom, co je baví,“ popsal Radim pro podcastovou sérii Radia Wave Slušný vychování. „Jednou jsou to naše děti a nechtěli jsme jim do života dát trauma.“ Praha 20:34 8. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Závidím jim způsob, jakým mohou vnímat svět. My jsme se museli přizpůsobit tomu, co se chtělo,“ popisuje Radim | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

„Chodil jsem na sportovní školu a pamatuju si velký důraz na poslušnost a disciplínu. Ve škole jsme za prohřešky různě klečeli v rohu a doma zrovna tak,“ vzpomíná Radim.

Poslechněte si rozhovor s Radimem. Proč se s kamarády o výchově radši nebaví? Jak to má s rodiči?

Radim se narodil ve druhé polovině 70. let a vyrostl v něčem, čemu sám říká stará škola. „Stejně jako když se ve škola dostala poznámka, dostával se doma trest – třeba nekoukání na televizi a takové klasické věci. A když to byly těžší prohřešky, třeba když jsme byli drzí, byly to fyzický tresty jako pohlavky a vařečky.“

Že se může trestu ubránit, Radimovi naskočilo ve čtrnácti. „Byl jsem hokejovej kluk a nabral jsem sílu, tak jsem se otci vzepřel. Řekl jsem mu, že mu ublížím, pokud na mě sáhne, ale nebylo to nic každodenního. Mí rodiče jsou v pohodě, jenom jedou v těch starých vzorcích.“

Když s ženou čekali první dítě, řekli si, že to chtějí dělat jinak. „Chodili jsme spolu na kurzy a tak jsme věděli, že to bude vyžadovat mnoho času a trpělivosti. Zanadávat, seřvat a uhodit je zkratka, jednodušší cesta. Dá se to udělat rychle. Můžu řvát, poslat syna do pokoje a v tu chvíli problém přestane a bude klid.“

Násilné prosazování není cesta

„My jsme ale chtěli, aby ta výchova měla delší výsledek než klid v jednu danou chvíli,“ říká Radim. „My jsme se to snažili analyzovat – zjistit, co dítěti chybí, proč je nerudné, proč odmlouvá a proč pláče, ale za cenu toho, že je potřeba si na to udělat čas. Jednou jsou to naše děti a nechtěli jsme jim do života dát trauma.“

I proto začal Radim navštěvovat vzdělávací kurzy o výchovných metodách. „Když byly synovi tři roky, začal jsem pozorovat v jeho chování změny. I proto jsem šel na kurz, abych pochopil, co je pro něj vývojově potřebné, v čem ho neomezovat a v čem ho podpořit. Děti se nebojí mi něco říct, protože nepřichází trest. Já jsem vyrůstal v lajně, svým dětem chci dát čas a svobodu,“ říká Radim.

Nejzásadnější je podle něho právě fáze do tří let, kdy děti svými smysly přímo nasávají dění kolem sebe. „Když je prostředí vsáknuté špatně, naučí se vzorce, které máte v sobě a mohou se projevit později, aniž byste věděli proč.“

„Závidím jim způsob, jakým mohou vnímat svět. My jsme se museli přizpůsobit tomu, co se chtělo, nějaké osnově. Naše děti vyrůstají individuálně a podporujeme je v tom, co je baví. Násilné prosazování činnosti, ať už vzdělávání nebo koníčku, není cesta, ale jen potlačení sám sebe,“ myslí si Radim.

O výchově dětí se s ostatními lidmi ale spíše nebaví. „Nemluvím o tom, jak to dělám, protože často docházíme k rozepři. Lidé v okolí více tlačí na respekt a autoritu," postěžoval si Radim. Jeho rodiče ale prý nový způsob výchovy nakonec převzali a snaží se starou školu upozadit.

Celý rozhovor s Radimem o výchově a trestech si můžete poslechnout na začátku článku v audiu.