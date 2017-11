Rádio pro seniora z Frenštátu pod Radhoštěm poslalo Ježíškovo vnouče až z Německa

Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata dál plní přání osamělých seniorů. Jedno z nich i panu Ondřejovi z Domova Hortenzie ve Frenštátu pod Radhoštěm. Přál si vlastní rádio, které by mu dělalo společníka. A dárce se našel velmi rychle. Dokonce až v Německu. Ježíškova vnoučata Frenštát pod Radhoštěm 22:34 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pan Ondřej Plesl v domově seniorů ve Frenštátu. | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Pan Ondřej Plesl žije v domově ve Frenštátu už dlouho. Podle toho, co zjistil zpravodaj Českého rozhlasu, neměl návštěvu minimálně deset let. Rádio si přál proto, aby věděl, co se děje a aby nebyl sám.

A když přišel balíček s rádiem v retro stylu, nevěřil, že mu někdo splnil přání během několika dnů. „Vůbec jsem tomu nevěřil. Vyrazilo mi to úplně radostí dech,“ říká pan Ondřej.

Ježíškovým vnoučetem byl pan Alexandr Muszela, který žije v Mnichově. Oba dva jsme propojili aspoň telefonicky. „Mám radost, že se vám to líbí. Měl jsem strach, aby během přepravy s rádiem k něčemu nedošlo,“ odpověděl na vyjádření díků od pana Ondřeje Plesla dárce Muszela.

A když už pan Ondřej rádio dostal a má rád písničky, přidali jsme během natáčení ještě jedno překvapení. „Následuje hudební dárek pro pana Ondřeje... Máme tady jen a jen pro vás písničku od Věry Špinarové,“ ozvalo se z rádiového přijímače.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.