Mezinárodní ocenění za inovaci. Radiožurnál získal za Studio '39 Česko-německou novinářskou cenu

Projekt Radiožurnálu s názvem Studio '39 získal Česko-německou novinářskou cenu v kategorii audio. Na slavnostním večeru v Lipsku ji v pátek večer převzali zástupci stanice včetně moderátora Jana Pokorného. Sedmihodinové vysílání z letošního 15. března živě rekonstruovalo osmdesát let staré události nacistické okupace Československa. Lipsko 19:46 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zatímco ve studiu moderátoři zpovídali historiky, z českých regionů se živě hlásili reportéři s dobovým zpravodajstvím.

Porotě se na projektu líbilo například propojení živých vstupů z míst, kudy před osmdesáti lety postupovala německá armáda, s výpověďmi pamětníků a vojenských historiků. Studio navíc stálo uprostřed haly Hlavního nádraží v Praze a diváci mohli na místě sledovat rozhlasovou práci.

„Studio 39 přeneslo minulost do současnosti a představuje tak odvážný, nový formát na populární rozhlasové vlně,“ řekl o projektu Radiožurnálu člen poroty František Černý.

Za rozhlasový projekt byli v kategorii audio vyznamenáni Petr Dudek, Jan Pokorný, Petr Pospíšil, Ondřej Suchan a Martin Veselovský.

„Ta obrovská skupina lidí, která na tom pracovala, odvedla skvělou práci. My jsme rádi, že to ocenili nejen posluchači a diváci, kteří byli přímo na místě, ale že to nakonec ocenila i odborná porota. Dostat za tento projekt cenu v Německu je obrovské uznání,“ řekl šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.

Další ocenění

Za německou stranu byla v kategorii audio oceněna Jacqueline Hene za příspěvek „Zatopené město“, v němž podle poroty „dokázala představit dějiny v česko-německém příhraničí prostřednictvím společné akce mladých lidí a zpřístupnit je tak širšímu okruhu posluchačů.“

Česko-německou novinářskou cenu každoročně uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí. Vyzdvihuje autory, kteří prohlubují vztahy obou sousedících zemí.

V porotě zasedají novináři a další významné osobnosti jak z Česka, tak i z Německa.

Cena má tři kategorie, ve kterých pokaždé vítězí jedno německé a jedno české dílo. Radiožurnál vyhrál v rubrice audio, cenu za text si odnesla Adéla Tallisová Dražanová z Reportér magazínu a za kategorii multimédia ji sklidil Jiří Fiedor z České televize. Zvláštní cenu Mileny Jesenské obdržel Kirill Ščeblykin z Deníku N.

Předávání se uskutečnilo v historických prostorách kina UT Connewitz v Lipsku a zúčastnilo se jej více než 200 hostů, mezi nimi například bývalý ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg či spolkový zmocněnec pro dokumenty Stasi Roland Jahn.