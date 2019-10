Honzák: Emotivní Greta? Chruščova mlátícího botou do pultu v OSN jen tak někdo nepřekoná

Nelíbí se mu, kam nás vedou současné autority. I proto ho rozčílilo dění po úmrtí Karla Gotta. Psychiatr Radkin Honzák má za to, že naše demokracie stále čeká na naplnění. Byl hostem Barbory Tachecí v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 20:20 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ekologická aktivistka Greta Thunbergová je podle psychiatra Radkina Honzáka představitelkou nerozumu epochy.

V době, kdy je oním rozumem epochy konzum, vnímá její tažení za boj proti klimatickým změnám jako pozitivní impuls, kterým nám mladá Švédka říká, že bublinu nelze nafukovat donekonečna.

„Neviděl jsem to její vystoupení, o kterém jsem zaslechl, že bylo příliš emotivní. Když ale ve své době Nikita Chruščov mlátil botou do pultu v OSN, tak to se překonat dost dobře nedá,“ prohlásil Honzák.

Na rozdíl od předsedy dětské sekce České psychiatrické společnosti Jaroslava Matýse, který rezignoval po kritice svého prohlášení o „nezralém dítěti s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění“, nevidí Honzák na Thunbergové jasné známky autismu.

Upozorňuje ale, že sám se autistickým pacientům nevěnuje a psychiatrie nemá objektivní metodu, kterou by bylo možné prokázat konkrétní poruchu. Názor kolegy tedy ctí.

V souvislosti se svými kritickými výroky směrem k plánovanému pohřbu zpěváka Karla Gotta se státními poctami pak říká: „Absolutně se mi nelíbí, kam nás vedou současné autority. Státní pohřeb není určen pro představitele zábavního průmyslu, ale pro představitele státu. A jestli je zpěvák představitelem státu, tak to je zoufalé.“

Vrcholní politici, včetně prezidenta Miloše Zemana, podle Honzáka předvádějí, že můžou dělat, co chtějí. „To je to, co mě na tom nadzvedlo. Uráží to ve mně demokratické principy,“ uzavírá Honzák.