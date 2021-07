,Dožeň ty velbloudáře.‘ Německý funkcionář se omluvil za své rasistické výroky o afrických cyklistech

„Pojď, pojď, dožeň ty velbloudáře, dožeň je,“ hecoval Moster svěřence Nikiase Arndta, před nímž v časovce jeli Alžířan Azzadin Ladžáb a Amanuel Ghebreigzabhier z Eritreje.

Sparta se postavila za olomouckého Poulola. Kvůli rasistickému chování fanoušků zkoumá videozáznam Číst článek

Mosterova slova zachytily televizní mikrofony a komentátor německé Asociace Sdružení veřejnoprávních vysílatelů Spolkové republiky Německo okamžitě výroky označil za naprosto špatné. „Chybějí mi slova. Něco takového nemá ve sportu místo,“ uvedl.

Německý funkcionář se brzy nato omluvil. „Je mi to nesmírně líto, musím se za to hluboce omluvit. Je tady hrozný stres a hektika, to ale není omluva. Tohle se nesmí stávat,“ prohlásil Moster.

Arndt obsadil v časovce devatenácté místo s odstupem téměř čtyř minut za vítězným Slovincem Primožem Roglićem.