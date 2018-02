Poradit se s Vaňkem? Archilochos vzdává krásný štít, Roháč se houpe

Najde se pár cenných úvah na téma „Kdo uteče, vyhraje“.

Dávná ruská moudrost praví: „Útěk je sice nečestný, ale slouží zdraví.“

Starořecký básník a voják Archilochos, který si pochvaluje, že sice ztratil krásný štít, ale prohranou bitvu opustil včas:

„Mne však nestihl smrtící los! A se štítem k ďasu!

Nebudeť horší ten, který si opatřím dnes.“

A co teprve rozkošné filozofování Shakespearova Falstaffa v Jindřichu IV.!

RADIT SE S VAŇKEM Neboli utéci. Vaňků čili Václavů bylo hodně mezi pány z Dubé. Jejich hlavním sídlem byl stejnojmenný hrad, nyní stará Dubá, jehož troskami, správněji troskami podhradního městečka Odrance, dnes projíždí „posázavský pacifik“.

Ale na druhou stranu – on se také celé věky úporně hledá způsob, jakým útěk či úprk cudně opsat. A naši předkové vymysleli hezké, neurážející úsloví „Poradit se s Vaňkem“.

V českých dějinách si od Vaňka dal radit kdekdo. Za Přemyslovce jmenujme alespoň Jaromíra, Oldřicha, Vratislava II., Břetislava II., Bořivoje II. a Bedřicha.

S Vaňkem se roku 1437 poradil Zikmund, když se jeho trůn začal po patnáctiměsíčním panování v Čechách povážlivě viklat.

Radil se s ním v roce 1483 také král Vladislav Jagellonský, kterému Vaněk vnukl, aby po krvavém převratu na třech pražských radnicích opustil hlavní město.

Stejnou radu od Vaňka zjevně obdržel Fridrich Falcký v listopadu 1621 - po prohrané bitvě na Bílé hoře.

S Vaňkem se několikrát poradil i Otec vlasti Karel IV. Dobře udělal. Nicméně Karlův ústup z bojiště u Kresčaku, kde dodýchal jeho otec Jan, přece jen zarazí. Pozdější kronikáři to omlouvali tím, že Karla, už zraněného, odvedli z bitvy násilím čeští páni. Prý nechtěli v jeden den ztratit oba krále.

Sám Jan se toho památného dne - 26. srpna, na svatého Rufa - s Vaňkem neporadil. Výzvy k takové poradě údajně odmítl proslavenými slovy: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“

Poslední jízda Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku (26. srpna 1346). | Foto: Viktor Barvitius | Zdroj: Wikimedia Commons

To bylo v roce 1346. O šedesát osm let dříve, shodou okolností rovněž na den svatého Rufa, se na Moravském poli odmítl s Vaňkem poradit Přemysl Otakar II. A jistě si z hodin dějepisu pamatujete, jak to s ním dopadlo.

Na úsloví „S Vaňkem se raď“ se ve Vančurově Rozmarném létě snaží rozpomenout plavecký mistr Antonín Důra.

A kdože to figuruje v oné pomyslné rádcovské roli?

Vaněk je obdoba Vaška, Vény, Vendy, Vency - je to odvozenina od Václava.

Jméno Vaněk bylo oblíbené v posázavském rodě pánů z Dubé. Je s podivem, že nejslavnější člen rodu, husitský hejtman Jan Roháč, patřil k nejrozhodnějším odpůrcům vaňkovských rad. S Vaňkem se Roháč neporadil dokonce ani poté, co ho oblehli na chabě opevněném hrádku Sion. A tak skončil na šibenici.

S pochybným privilegiem pro korouhevního pána - viset v pozlacené oprátce a výše než spolubojovníci.