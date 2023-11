Když jsem nastupoval do Ředitelství silnic a dálnic, mělo pověst horší než věznice, říká tiskový mluvčí

Potkáte ho zásadně ve žluté vestě, na briefingu často s termoskou a buchtou pro novináře. Pro tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic je jeho práce splněný sen, jinde by se prý moc nudil. „Dělat někde na tropickém ostrově správce milionářské rezidence, to bych asi shnil, možnost bavit se s lidmi je nádhera,“ říká Jan Rýdl v pořadu Host Lucie Výborné. Praha 23:25 28. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Rýdl, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, ve své pověstné žluté vestě | Zdroj: Profimedia

Máte s sebou žlutou vestu, aby si vás každý přiřadil k Ředitelství silnic a dálnic. Nosíte ji, i když je někdy situace ve společnosti vůči organizaci napjatá?

Právě proto. Vestu jsem začal nosit krátce poté, co jsem nastoupil do Ředitelství silnic a dálnic a tehdy byla situace a pověst celé organizace tak špatná a zlá, že proti tomu byly věznice na Borech a na Pankráci odpoledními kurzy šití.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Být tiskovým mluvčím Ředitelství silnic a dálnic je práce snů, baví mě být stále v živých situacích, říká její tiskový mluvčí

Také jsem tehdy mezi zaměstnanci vnímal, že se stydí za to, kde pracují. Když se jich někdo v hospodě zeptal, kde pracují, zamumlali, že dělají někde úředníka, nebo si ze služebního auta sundávali magnetické cedulky ŘSD.

Ale já si řekl, že se za to stydět nebudu, že budu ukazovat a říkat, co ti zaměstnanci dělají, protože jsem zjistil, že je to spousta práce a že nemají jediný důvod se za ni stydět.

Stane se, že počasí překvapí i tak zkušenou instituci jako Ředitelství silnic a dálnic. Co v tu chvíli děláte? Máte krizový štáb?

Krizový štáb je samozřejmě ustaven, ale nemusí se zabývat zimní situací. Na celé dálniční síti máme přes 20 středisek, každé středisko má dispečera a odpovídá za nějaký úsek.

Máme předplacené speciální meteomodely, takže už hodiny dopředu tušíme, jak se bude počasí vyvíjet. A cílem je – a to je docela velké umění dispečerů i řidičů – vyjet 30 až 40 minut předtím, než začne sněžit. Když sněží do nasoleného, je to podstatně účinnější.

Ale dálnic je 1300 kilometrů, silnic první třídy 5500 km, navíc se ani ten mrak nechová slušně a často někde upustí více a někde méně, tak musíme reagovat operativně a vše se nedá hned stihnout.

Jaké případy vás dokážou naštvat?

Případy, kdy skutečně dojde k zablokování nebo nesjízdnosti třeba kvůli legráckám řidičů kamionové dopravy, kdy první začne hrabat v kopci, ten druhý si řekne, že má lepší gumy, tak ho zkusí předjet, ale zůstane vedle něj, no a ten třetí je rozjetý, tak jim to chce předvést, vjede do úplně levého pruhu a tak zůstane taky stát. A do toho sněží.

Kvůli železničnímu tunelu se má zbourat část dálnice D3 u Ševětína. Omezení mohou trvat několik let Číst článek

V tu chvíli se přímo k nim s auty nedostaneme, takže v extrémních případech couváme z kopce, chlapi v montérkách mezi kamiony roznášejí sůl a kamioňáci si v klidu sedí v teplé kabině. Tak v těchto chvílích skřípu zuby a opravdu bych se pral.

To zní jako nevděčná práce.

Není to v žádném případě nevděčná role. Znova jsem si ověřil, že jsem nekonečný životní klikař, protože to, co dělám, je naprostá práce snů.

Dělat někde na tropickém ostrově správce milionářské rezidence by byla nekonečná nuda, asi bych tam shnil, ale tohle je nádhera, protože mám možnost bavit se s lidmi, neustále kolem sebe mám živou situaci, kde můžu vysvětlovat, co se děje, co se dít bude, co se dá dělat, když je něco špatně.

Poslechněte si celý rozhovor. Audio najdete nahoře v článku.