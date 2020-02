Žádné reklamy na alkohol. Ministerstvo zdravotnictví připravuje omezení pro festivaly i média

Ministerstvo zdravotnictví by rádo výrazně omezilo reklamy na alkohol. Nový návrh teprve projednává, hlavním důvodem ale podle resortu je snaha o snížení spotřeby alkoholu v Česku. Nově by tak v takových reklamách nesměly vystupovat živé bytosti nebo by nesměla nabádat k nezřízenému pití. Případná regulace reklamy se ale nelíbí výrobcům alkoholu, reklamním agenturám ani třeba Hospodářské komoře. Praha 10:58 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: Lukas Eggers | Zdroj: Fotobanka Unsplash (5229636)

Plzeňský Prazdroj každým rokem sponzoruje nejrůznější kulturní akce nebo organizace – třeba Český olympijský výbor, Národní divadlo nebo Centrum Paraple. Firma přispívá ale třeba i dobrovolným hasičům nebo vesnickým fotbalovým klubům. A právě podpora kulturních akcí je pro ni důležitá.

„Nelze přesně vyčíslit, jak se nám vynaložené prostředky vrací. Na základě zkušeností jsme ale přesvědčeni, že to má význam a že příjemný zážitek z kulturní akce nebo sportovního utkání se odrazí v preferencích spotřebitelů,“ říká Roman Trzaskalík, marketingový ředitel Plzeňského prazdroje.

O tento typ propagace by ale výrobci alkoholu, ať už lihovin, nebo i piva a vína, mohli přijít. Ministerstvo zdravotnictví totiž chystá zákon, který by měl výrazně omezit reklamu na jakékoliv alkoholické nápoje. A to ve všech médiích. Hlavním důvodem je vysoká spotřeba alkoholu v Čechách.

Česko na špici

„Česká republika se pravidelně řadí na špici států s nejvyšší spotřebou alkoholu. Tristní je to, že přední příčky zaujímáme i v nejmladších věkových kategoriích. Z mezinárodních doporučení jednoznačně vyplývá, například z iniciativy WHO, že regulace reklamy je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro řešení tohoto významného problému pro lidské zdraví,“ vysvětluje mluvčí resortu zdravotnictví Renata Povolná.

V Česku pije přes míru více než milion lidí. Na spotřebu alkoholu upozorňuje kampaň Suchej únor Číst článek

V tuto chvíli ministerstvo zdravotnictví návrh na omezení reklamy projednává s ostatními ministerstvy, odborem protidrogové politiky Úřadu vlády a odborníky v této oblasti. Jednou z možností je, že by se reklamy na alkohol mohly vysílat pouze od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní a muselo by u nich být zdravotní varování.

Omezení reklamy se kromě výrobců nelíbí třeba ani organizátorům letních festivalů. Právě pivovary nebo likérky jsou jedni z nejvýznamnějších sponzorů.

„Samozřejmě by nám to dost zkomplikovalo život, nejde totiž jen o plakáty a reklamu sponzora na akci, my dokonce po něm máme pojmenovaná i pódia a nemluvě o tom, že veškerý sortiment partnera je na festivalu dostupný a sponzor si ho sám promuje. Takže pro nás je tato složka opravdu důležitá a zásadní a myslím si, že by se to dotklo většiny festivalů, sportovních i kulturních akcí,“ říká Martina Jablanovská, produkční a PR manažerka festivalu Votvírák.

Vysoké investice

Celkem výrobci alkoholu investují podle dat Asociace komunikačních agentur každým rokem do reklam dvě miliardy korun. Podle mluvčího Asociace Marka Hlavici povede omezení reklam na alkohol pouze k tomu, že lidé budou holdovat spíše levnějšímu, neznačkovému alkoholu.

„Postihnout zákonem nějaký průmysl je vlastně to nejjednodušší. Oni sami musí vědět z výzkumů, které mají k dispozici, že reklama nemá téměř žádný vliv na to, jakým způsobem se alkohol konzumuje, kdy se začne konzumovat a v jakém množství. Každý, kdo si vzpomene, jak se dostal k alkoholu, to moc dobře ví.“

Změny v DPH zkomplikují barmanům markování piva. Na různé způsoby prodeje padne jiná sazba daně Číst článek

Navrhovaný zákon se nelíbí ani Hospodářské komoře. Její zástupci připomínají, že reklama na alkohol už regulovaná je a stát by se měl zaměřit hlavně na prevenci a vymáhání už existujících pravidel – jako je například zákaz prodeje alkoholu mladistvým nebo obchod s nelegálně vyrobeným alkoholem. Ministerstvo to ale vidí jinak.

„Reklama je jedním ze zásadních faktorů přispívajících k přetrvávající vysoké toleranci české společnosti k alkoholu, posiluje jeho spotřebu a působí negativně zejména na děti a mládež. Reklama na alkohol u nás již regulována je, nicméně velmi zanedbatelně. Navíc kodex reklamy Rady pro reklamu, který se zavázali dobrovolně dodržovat všichni inzerenti, dodržován v praxi není,“ doplňuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

Podle posledních dat OECD je Česko čtvrté na světě ve spotřebě alkoholu. Podle něj vypije každý Čech zhruba 11 a půl litru čistého alkoholu za rok. Žebříčku vévodí Litva.