‚Obchody někdy počítají s naší racionální apatií.‘ Jak správně reklamovat zboží, radí právník z dTestu

Od ledna se změnily podmínky pro reklamaci zboží, některé rozdíly mezi e-shopy a kamennými prodejnami ale stále zůstaly. „Vyměnit a vrátit zboží do 14 dnů je stále možné jenom v eshopu, případně mimo obchodní prostory," připomíná Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení organizace dTest. „E-shop by také neměl mít problém s přijetím zboží bez cedulky, zákon nám ani neukládá to vrátit v původním obalu. V obchodě záleží na domluvě."

„Každý spotřebitel má nějaké špatné zkušenosti s reklamací a ta moje se nepřekvapivě týká bot,“ připouští Šmelhaus. Prodejce mu ale tvrdí, že za rozbité boty může Šmelhaus sám, protože je „unosil“.

Co se aktuálně mění v oblasti ochrany spotřebitele? A měl Petr Šmelhaus sám nějakou špatnou zkušenost s výměnou zboží? Poslechněte si celý rozhovor ve Finančáku

„Zvažuji, že bych si na boty pořídil znalecký posudek, podle mě je to výrobní vada. Ale jsou to další peníze, které bych musel vynaložit. Když uspěju, peníze mi prodejce vrátí, ale když ne, bude to náklad navíc. My tomu říkáme racionální apatie a někdy s tím prodejci počítají.“

Poměrně jednoduché je vrátit zboží z e-shopu, a to do dvou týdnů. Dokonce u zboží ani nemusí být původní visačka.

„Samozřejmě je to pro prodejce lepší, když tam zůstane, je to podpůrný důkaz, že zboží skutečně nebylo využíváno a jenom vyzkoušeno. V kamenném obchodě záleží na podmínkách prodejce, třeba nám řeknou, že je to v pořádku, ale třeba ne a pak by nemuseli zboží vzít zpět,“ vysvětluje vedoucí právní poradny.

A zatímco e-shopy mají lhůtu 14 dní na vrácení zboží, v kamenném obchodě záleží na jeho vlastních pravidlech a na dohodě. „Nikdy není málo se zeptat. Líná huba holé neštěstí,“ doporučuje Šmelhaus a dodává:

„Zejména to platí, když se snažíte přesvědčit svého operátora, aby vám dal co nejlepší cenu. Jak víte, řada z nich funguje tak, že je k dobré ceně musíte dotlačit. Jsme trochu jako na koňském trhu. Bohužel se musíme o svá práva a nejlepší ceny aktivně přičinit.“

Pravidla o vracení zboží ale neplatí, pokud nakupuje jeden spotřebitel od druhého, anebo pokud nakupuje podnikatel.

Hlavně dobré vztahy

Od 6. ledna by měly mít online obchody na webu uvedenu informaci, zda-li obchod recenze ověřuje a jak, anebo zda-li recenze neověřuje vůbec. „Obě dvě cesty jsou možné. Předpokládáme ale, že obchody, které deklarují ověřené recenze, budou pro zákazníky důvěryhodnější,“ myslí si Šmelhaus.

Časopis dTest na praktiky obchodníků upozorňuje.

„Stojíme na straně spotřebitele, protože je ve slabší pozici. Někteří z nás si nejsou dobře vědomí svých práv, nevyznají se v nich. Vedle toho zároveň říkáme, že nám jde vždy o dobré vztahy mezi podnikatelem a zákazníkem. Protože když se k sobě budu chovat férově jako zákazník, můžu spíše očekávat i férovou reakci od obchodníka.“

