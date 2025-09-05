Rekonstrukce jídelny komplikuje stravování studentů v Jihlavě. Soukromé školy hledají alternativy
Rekonstrukce jídelny střední školy v Heleníně u Jihlavy komplikuje stravování studentům soukromých středních škol v krajském městě. Strávníky z Helenína převzaly ostatní jídelny, které kvůli tomu omezily stravování žáků soukromých středních škol v krajském městě. Například studenti vyšších ročníků soukromého gymnázia teď chodí do jiné jídelny ve městě.
„Byla jsem se tam zaregistrovat a už se těším na jídlo. Prostředí vypadá příjemně, takže jsem zvědavá,“ říká Petra z jihlavského soukromého gymnázia. Spolu s dalšími spolužáky z vyšších ročníků bude chodit na oběd do jídelny Karolíny Světlé u autobusového nádraží. Škola tam dočasně na stravování přesunula sto žáků.
Soukromé školy v Jihlavě hledají jídelny pro své žáky. Poslechněte si reportáž
„Máme tady nižší i vyšší stupeň, alespoň ten nižší, to znamená primu až kvartu, si na té jídelně nechali. A museli jsme to potom řešit pro ten vyšší stupeň. Jídelny, které tady jsou, vyčkávaly, jak se jim naplní kapacita a my jsme se potom zkontaktovali s Karolínou Světlou, kam mohou naši žáci chodit,“ vysvětluje ředitelka Milada Papoušková.
„Je to pro ně kousek dál (než kam chodili žáci na oběd doteď), samozřejmě s tím budeme muset počítat v momentě, kdy jim končí dopolední a mají ještě odpolední výuku, což znamená, že se pravděpodobně zpozdí,“ doplňuje Papoušková.
Výdej obědů studentům soukromých škol omezila i jídelna domova mládeže na Žižkově ulici v Jihlavě. Vedení střední stavební školy, která jídelnu provozuje, dotčené soukromé školy informovalo hned na začátku prázdnin. O obědy tam navíc nepřišli jen studenti.
„Cizí strávníci – jak my jim říkáme – ti byli omezeni stoprocentně a okamžitě po celou dobu tohoto opatření. Opatření se samozřejmě netýká žáků, kteří jsou ubytovaní v našem domově mládeže,“ zdůrazňuje ředitelka Markéta Metelková.
Jiné soukromé školy ve městě ještě situaci řeší. Podle mluvčí kraje Jitky Svatošové bude opatření trvat do konce října.