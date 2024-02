Rekord pro největší model Eiffelovy věže nepadl. Francouz použil na stavbu špatný typ zápalek

Na model se spotřebovalo přesně 706 900 zápalek a 23 kilogramů lepidla. Eiffelova věž ze sirek je vysoká 7,19 metru a jejím autorem je sedmačtyřicetiletý Richard Plaud z Montpellier-de-Médillan v západní Francii.

Plaud je aktuálně z verdiktu hodnotitelů Gunnessovy knihy rekordů značně zklamaný, protože jeho model nechtějí uznat kvůli tomu, že prý sirky, které na jeho tvorbu použil, nejsou komerčně dostupné, což má být v rozporu s pravidly.

Rozhodl se totiž, že pro stavbu věže bude nejlepší ze zápalek odstranit hlavičku ze síry. Zároveň si uvědomil, že právě odstraňování bude velmi zdlouhavý a nezáživný proces. Proto se s jedním výrobcem sirek domluvil na tom, že od něj odkoupí sirky bez jejich zápalné části.

Podle hodnotitelů se ale právě kvůli tomu technicky vzato o sirky nejedná a proto muži nechtějí rekord uznat. Guinnessův rekord tak zatím zůstává v Libanonu, kde Toufic Daher v roce 2009 postavil Eiffelovu věž vysokou 6,53 metru.

„Je to dost zarážející a vlastně i dost nepříjemné. Není to zrovna fair play. Nejvíc mě bolí, že neuznávají práci, kterou jsem do toho vložil, čas, který jsem tomu věnoval, psychickou energii, protože vám můžu říct, že to nebylo snadné,“ uvedl Plaud a dodal, že se i přes rozhodnutí komise nenechá odradit a pokusí se model postavit znovu podle pravidel.

Stihnout to chce do letních olympijských her v Paříži, které se budou konat už za půl roku.