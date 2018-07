Ind si své dlouhé zažloutlé nehty ostříhal poprvé po 66 letech. Teď budou vystaveny v muzeu

Shridhar Chillal si nehty na levé ruce pěstoval už jako teenager a neostříhal si je od roku 1952. Nehty Inda měřily přes devět metrů. Byly proto různě zakroucené, zakulacené a taky zažloutlé. Díky nim se taky dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Praha 12:01 13. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shridhar Chillal se se svou vnučkou dívá na své ostříhané nehty. | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Žádné nůžky nebo kleštičky, dva-a-osmdesátiletý muž si na ostříhání svých nehtů musel vzít menší rozbrušovačku.

Důvodem, proč si muž nechával tak dlouhé nehty, byla příhoda z dětství. Jednou mu totiž učitel ve škole vynadal, že mu zlomil dlouhý nehet. Přitom mu řekl, že to nemůže nikdy pochopit a že on sám se nedokáže pro nic nadchnout nebo zaujmout. Mladý Chillal to tehdy vzal jako výzvu a od svých 14 let si je nestříhal.

Jenže devět metrů dlouhé nehty Inda poměrně omezovaly. Kvůli nim nemohl třeba spát - často se prý probouzel, aby je zkontroloval a ověřil, že se mu neulomily. Navíc jak byly dlouhé, tak byly i těžké a ochromily mu prsty na levé ruce.

Ostříhat si nehty pro Chillala bylo těžké rozhodnutí. Nakonec ale zkontaktoval muzeum v New Yorku, které o jeho nehty mělo zájem a slíbilo mu, že se o ně dobře postará. Kdyby si někdo chtěl obří nehty prohlédnout, tak budou vystavené v muzeu „Ripley's Believe It or Not" na Times Square.