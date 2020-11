Poštovní holubice se v Belgii vydražila za rekordních 42 milionů korun. Vyvolávací cena byla pět tisíc

Na aukci poštovních holubů v Belgii padl rekord, když se dvouletá samička prodala za 1,6 milionu eur (více než 42 milionů korun). Podle agentury Reuters holubici pojmenovanou New Kim získal v neděli čínský kupec, přičemž vyvolávací cena byla 200 eur (asi 5300 korun). Brusel 8:51 16. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poštovní holubice New Kim, jejíž cena (přes 42 milionů korun) na belgické aukci překonala rekordy | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Belgičan Kurt Van de Wouwer, jehož rodina holubici vlastnila, řekl, že dosažená částka ho šokovala. New Kim vyhrála v roce 2018 několik závodů, teď už ale do žádných klání nenastupuje, a tak ji nový majitel může využít jen jako matku pro budoucí možné šampiony. Podle agentury AP ji nejspíš získal stejný kupec, který loni vydražil holuba Armanda, a to za tehdy rovněž rekordní částku 1,25 milionu eur (33 milionů korun).

„Tyto rekordní ceny jsou neuvěřitelné, protože jde o samičku. Armando byl samec. Samec má obvykle větší hodnotu než samice, protože dokáže vyprodukovat větší množství potomků,“ uvedl Nikolaas Gyselbrecht z aukční síně Pipa.

Belgie je chovem poštovních holubů proslulá a na aukci, která pokračuje i pondělí, vzbudil zájem zejména jeden z nejúspěšnějších chovatelů Gaston Van de Wouwer.

Ten prodává všech svých 445 ptáků, protože se v 76 letech rozhodl odejít na odpočinek. Dosud kupci za jeho holuby zaplatili přes šest milionů eur (téměř 160 milionů korun).

V Číně jsou v poslední době závody poštovních holubů velice populární a točí se v nich velké peníze. Ceny pro vítěze ptačích klání šplhají až k sedmimístným částkám.