Relaxační zóna za tři miliony. Česká Třebová přeměňuje břeh řeky, oprava čeká také železný most
Břeh Třebovky v České Třebové se brzy stane lákavým cílem vycházek. Teď tam ale pracují dělníci. Projekt za zhruba tři miliony korun skončí na podzim výsadbou nové zeleně. Lidé si tak budou moci posedět v novém dřevěném altánu nebo u budovy místní vodárenské společnosti.
V Bezděkově u řeky nyní bagr dělá terénní úpravy a už tady vzniká nový chodník. Hotová je také betonová část. „Ještě zde dojde k opláštění některých částí schodiště a zároveň zde vznikne nový altán, který bude přímo u něj,“ říká pro pro Český rozhlas Pardubice mluvčí radnice Jiří Holý.
Dřevěný altán, pobytové schody i oprava mostu. Česká Třebová přeměňuje břeh řeky za tři miliony korun na relaxační zónu
„Už na začátku prací se opravil karetkový jez a zároveň se otevřel. To znamená, že hladina dočasně poklesla, a to především proto, aby bylo možné provádět práce v korytu řeky. Nicméně až bude park hotový, tak se karetkový jez opět uzavře a hladina vody vystoupá až po pobytové schodiště,“ vysvětluje Holý.
Dřevěný altán nebude jediné místo příjemné k posezení. Na druhém konci vznikající mlatové cesty je v současnosti vpusť, kterou využívá místní vodárenská společnost.
Podle Holého je to objekt, který „oku příliš nelahodí“. „V rámci renovace parku dojde i na jeho zkulturnění a vznikne tam další místo k posezení,“ dodává.
Oprava čeká také zelený železný most. „Most už je starší, a tak dojde k jeho renovaci. Základní konstrukce zůstane, ale dostane nový nátěr. Samozřejmě se vymění ty prvky, které už nedostačují,“ zdůrazňuje Holý.
Obnova parku v Bezděkově skončí v průběhu podzimu výsadbou nové zeleně. Město za úpravy zaplatí dohromady asi tři miliony korun.
Do budoucna ještě plánuje opravu Rambouskova mostu, který je na druhé straně parku.