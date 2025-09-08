Relaxační zóna za tři miliony. Česká Třebová přeměňuje břeh řeky, oprava čeká také železný most

Břeh Třebovky v České Třebové se brzy stane lákavým cílem vycházek. Teď tam ale pracují dělníci. Projekt za zhruba tři miliony korun skončí na podzim výsadbou nové zeleně. Lidé si tak budou moci posedět v novém dřevěném altánu nebo u budovy místní vodárenské společnosti.

Reportáž Česká Třebová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Plány na přestavbu břehu Třebovky v Bezděkově v České Třebové

Plány na přestavbu břehu Třebovky v Bezděkově v České Třebové | Foto: Česká Třebová

V Bezděkově u řeky nyní bagr dělá terénní úpravy a už tady vzniká nový chodník. Hotová je také betonová část. „Ještě zde dojde k opláštění některých částí schodiště a zároveň zde vznikne nový altán, který bude přímo u něj,“ říká pro pro Český rozhlas Pardubice mluvčí radnice Jiří Holý.

Přehrát

00:00 / 00:00

Dřevěný altán, pobytové schody i oprava mostu. Česká Třebová přeměňuje břeh řeky za tři miliony korun na relaxační zónu

„Už na začátku prací se opravil karetkový jez a zároveň se otevřel. To znamená, že hladina dočasně poklesla, a to především proto, aby bylo možné provádět práce v korytu řeky. Nicméně až bude park hotový, tak se karetkový jez opět uzavře a hladina vody vystoupá až po pobytové schodiště,“ vysvětluje Holý.

Dřevěný altán nebude jediné místo příjemné k posezení. Na druhém konci vznikající mlatové cesty je v současnosti vpusť, kterou využívá místní vodárenská společnost.

Podle Holého je to objekt, který „oku příliš nelahodí“. „V rámci renovace parku dojde i na jeho zkulturnění a vznikne tam další místo k posezení,“ dodává.

Oprava čeká také zelený železný most. „Most už je starší, a tak dojde k jeho renovaci. Základní konstrukce zůstane, ale dostane nový nátěr. Samozřejmě se vymění ty prvky, které už nedostačují,“ zdůrazňuje Holý.

Obnova parku v Bezděkově skončí v průběhu podzimu výsadbou nové zeleně. Město za úpravy zaplatí dohromady asi tři miliony korun.

Do budoucna ještě plánuje opravu Rambouskova mostu, který je na druhé straně parku.

Barbora Soukupová, job Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme