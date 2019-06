Řemesla jsou perspektivní, jde o nedoceněný obor, popisuje Knapil ze střední školy stavebních řemesel

Jak to udělat, aby si řemeslná práce získala respekt rodičů, kteří rozhodují o tom, kam půjde jejich dítě po dokončení základní školy? A jak je možné, že zedníka nebo klempíře ze dne na den neseženete? Miloslav Knapil je zástupce ředitele na Střední škole stavebních řemesel v Brně. Na to, proč nejsou řemeslné obory u nás oblíbené, se ho ptala Lucie Výborná. Host Lucie Výborné Praha 21:31 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze soutěže řemeslníků (ilustr. obr.) | Foto: Miroslav Zimmer

Na řemeslnických školách je nedostatek žáků. Některé obory se dokonce zavírají.

Zástupce ředitele na brněnské Střední škole stavebních řemesel Miloslav Knapil popisuje, že přesvědčit rodiče o budoucnosti řemesel je náročné. Zdá se jim totiž, že obory nejsou dostatečně perspektivní.

Řemesla jsou podle Knapila nedoceněný obor po společenské stránce. Rodiče žáků nevidí jejich budoucnost v době, která je ale pro řemesla daleko perspektivnější, než jak tomu bylo v minulosti. Přestože platy čerstvě nastupujících řemeslníků nemohou být vysoké, následný platový nárůst je markantní, pokud je řemeslník šikovný a cílevědomý.

Málo žáků i učitelů

O které obory je nejmenší zájem? Ohrožených oborů je prý více a rok od roku se to mění. Velmi nízký zájem je o obor zedník, klempíř, pokrývač, tesař, někdy i o strojírenské obory. „Stavebnictví by potřebovalo větší zájem,“ shrnuje situaci Knapil.

Jedním z problémů je i to, že na základních školách často úplně chybí pracovní výuka. Také se změnili studenti samotní: „Spoustě žáků chybí zarputilost, nadšení pro to, co by chtěli v životě dělat, na co by se chtěli připravovat. A v některých případech chybí i ta pokora.“

Je také čím dál složitější najít dobrého vyučujícího. A v budoucnu to bude podle Miloslava Knapila ještě složitější. „Jak vyplývá z nedostatku řemeslníků, tak ubývají také kvalitní pedagogové v odborném výcviku i teorii. A za chvilku budou chybět i odborníci, kteří by mohli předávat zkušenosti.“

A co je na řemesle nejkrásnější? „Na řemesle, a pokud se budeme bavit o jakémkoliv, ale zvlášť na tom stavebním, tam je krásné to, že výsledky těch stavařů přetrvávají desítky, možná stovky let. Což málokdy v lidské činnosti je viditelné nebo má takové úspěchy.“