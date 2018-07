Je to skvělá manipulátorka, říká o Klímové z Aktipu novinářka Kalenská

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Jany Klusákové s Renatou Kalenskou

„Prodělala jsem životní restart. Po 31 letech s diabetem už konečně žiji bez inzulínu, bez dialýzy a těch hrozných stavů, které jsem před transplantací prožívala,“ přiznává Renata Kalenská.

Aby toho nebylo málo, když jí začaly selhávat ledviny a lékaři ji začali psychicky připravovat na vážnou operaci, setkala se s lékařkou Jarmilou Klímovou z Aktipu.

„Jednoho dne jsem měla ve studiu Českého rozhlasu, kde jsem tehdy moderovala, jako hosta Jarmilu Klímovou. A hned jsme se domluvily, že mne začnou v Aktipu léčit,“ vzpomíná novinářka Kalenská.

Když je člověk oslabený, mozek necítí odstup, říká herečka Špalková ke kauze Aktip Číst článek

„Byla to největší blbost mého života. Ale byla jsem tehdy naprosto zoufalá. Jsem samoživitelka se dvěma malými dětmi a najednou mi lékaři začali naznačovat, že mne čeká dialýza a transplantace, které jsem se ale zuby nehty bránila.“

‚Ledviny vám vyléčím‘

Doktorka Klímová jí řekla, ať na žádnou transplantaci nechodí, že ji vyléčí. „V Aktipu to funguje tak, že chodíte za pěti doktory nebo terapeuty, a u každého z nich necháte slušné peníze. Já jim vlastně platila jen za to, že mi říkali, co jsem chtěla slyšet…“

Ulevilo se jí. Zpočátku hodně, ale hlavně psychicky. „Doktor Kučera, u kterého vlastně dones nevím, jestli je vůbec lékař, mi vždy zopakoval větu: ‚Garantuji vám, že já vám ty ledviny úplně vyléčím.‘ Já se na to pověsila a uvěřila.“

Doklad o atestacích Klímové nemáme, řekla Česká lékařská komora. Šéfka Aktipu je uvádí na webu Číst článek

Na „léčení“ pak docházela jednou měsíčně na nějakých 10 minut, a za tuto jednu větu vždy zaplatila 1 500 korun. Dalších 5 tisíc na recepci dávala za obyčejný koenzym Q10. Ten ale koupíte za pár stovek v každé lékárně. „Dohromady jsem jim za skoro dvouletou léčbu vyplázla minimálně 150 tisíc. Vlastně to bylo strašně hloupé, navíc jsem postupem času začala vynechávat pro mé tělo opravdu nezbytné léky,“ popisuje dřívější moderátorka pořadu Pro a proti.

Klímová? Je to velká manipulátorka

Své si dnes myslí i o lékařce Klímové, která je vedoucí konzultantkou Aktipu. „Všichni o ní tvrdí, že je skvělá psychiatrička, ale podle mne to tak není. Je to jen skvělá manipulátorka, které jsem absolutně podlehla. Byla to má hloupost. Já ale tehdy byla v koutě, a pak člověk není tak rezistentní k podobným vlivům,“ hodnotí novinářka zpětně. Jak to skončilo?

Jednoho dne šla k lékaři, který z krevního rozboru zjistil tak vysoký kreatinin, což je jeden z důležitých ukazatelů funkce ledvin, že byla „zralá“ na akutní dialýzu. „Tehdy jsem léčbu v Aktipu ukončila a napsala doktorce Klímové dopis. Víte, co mi odpověděla? Že to chápe a drží mi palce. Tím naše komunikace skončila.“ Ne tak její opravdová léčba, ta byla teprve před ní.

Čekala ji vážná operace

Na dialýzu chodila rok, stejně dlouho trvalo čekání na vhodnou ledvinu a slinivku od dárce. „Den D přišel 22. května 2018, bylo to na den a rok přesně od začátku dialýzy.“ Pooperační stavy jsou prý nutné zlo a rozhodně to procházka růžovým sadem nebyla. Navíc, po několikahodinové operaci, začalo třetí den krvácení do břicha a hrozilo, že se na sál musí vrátit. „Nakonec jsem dostala 14 krevních transfuzí, krvácení se zastavilo, slinivka fungovala, a pak i ledvina… A můj svět se zalil sluncem.“

Dnes si začíná pomalu uvědomovat, že už je téměř zdravý člověk, což nezná už od svých 13, kdy ji propukl diabetes I. typu. „Stoprocentně zdravá samozřejmě nebudu nikdy. Po transplantaci musím brát velké dávky imunosuprese, takže teď jsem skoro bez vlastní imunity. Ale to je jen to menší zlo a odvrácená strana mince. Ale doktoři mi dokázali změnit život od základu. Jsou to machři,“ dodává Renata Kalenská.