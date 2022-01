‚Chtěl jsem si něco dokázat.‘ Lektoři pomáhají pachatelům, aby se už nevraceli za mříže

Opustí vězení, ale za nějakou dobu se do něj opět vrací. Takový je podle statistik vězeňské služby osud tří ze čtyř odsouzených v Česku. Nelichotivá čísla se snaží už rok zvrátit skupinové resocializační programy Probační a mediační služby. První rok fungují v pilotním projektu Zpátky do života ve třiceti městech. Prošlo jimi skoro 250 odsouzených, především mužů. V budoucnu by se programy měly rozšířit do celé republiky. Praha 20:14 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První rok fungování za sebou mají státní programy, které se snaží předcházet návratu pachatelů trestných činů za mříže (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V kanceláři střediska Probační a mediační služby v Karviné v Moravskoslezském kraji leží na zemi tři velké archy papíru se siluetami postav. Nad nimi postávají tři muži. Všichni strávili nějaký čas ve vězení za násilnou trestnou činnost. Teď ale dělají vše pro to, aby se tam už nemuseli vrátit. Pomoct se jim snaží lektoři Marek Tkáč a Petr Hýl.

„Zkuste vybrat jednu z těch věcí, kterou jste spáchali. Jedna strana bude reprezentovat vás. Takže napíšete svoje jméno. Na druhou stranu napíšete jméno vaší oběti. První úkol je, že do oblasti hlavy zapíšete vaše myšlenky, které jste měli těsně před, v průběhu a po. Zapíšete to i u svých obětí,“ přibližuje Hýl jeden z úkolů.

V místnosti se rozhostí ticho. Na papírech se začínají objevovat slova jako strach nebo vztek. S podobnými úkoly se muži setkávají na dvouhodinových lekcích jednou týdně po dobu víc než dvou měsíců. Celý program se jmenuje Vnímám i tebe.

„Program se zaměřuje na získání náhledu na dopady jejich trestné činnosti a rozvinutí empatie vůči osobám, kterým svým jednáním ublížili. A to ať už přímo ublížili, ale třeba i vůči jejím blízkým nebo blízkým samotných klientů, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a podobně,“ vysvětluje lektor a vedoucí programového centra Tkáč.

Muži k siluetám mezitím dopsali i to, co jim a obětem jejich čin způsobil. „Zkuste se zaměřit na to, co vám ta silueta teď říká, jak na vás mluví, jestli je tam pro vás nějaké nové zjištění. Možná i nějaké nové uvědomění. Jenom to na sebe nechte chvilku působit,“ radí Hýl.

Umět řešit situace jinak

„Uvědomil jsem si, že jsem si asi chtěl jenom něco dokázat, že to byl v podstatě úplně zbytečný čin, že ta moje reakce byla úplný výkřik do tmy,“ sdílí své pocity jeden z klientů. Před několika lety se popral v baru, když chtěl bránit svou tehdejší přítelkyni.

„Tehdá jsem někoho zbil a řekl jsem si: ‚Tak jo, tak jsem chlap‘. Když tady teď sedím s tou partou kluků, tak si uvědomuju, že to není o tom dokázat něco sám sobě. Můj cíl, který jsem si tady stanovil, je ten, že bych chtěl umět řešit situace jinak, než je umím řešit doteď,“ dodává.

Resocializační programy nejsou v Česku úplnou novinkou, zatím je nabízely neziskové organizace - ale jen v některých částech republiky. Probační a mediační služba teď má program i pro agresivní řidiče nebo mladistvé pachatele. V budoucnu by chtěla nabízet taky program třeba pro lidi, kteří neplatí alimenty.