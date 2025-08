Respekt k autoritám mizí, strážníci by měli mít více pravomocí, myslí si velitel písecké městské policie

Martin Macháček je velitelem městské policie Písek a předsedou Svazu obecních a městských policií České republiky. V čele píseckého sboru stojí už pět let, loni například zažil přesun do nové služebny v prostorách bývalé knihovny. Pod jeho vedením městská policie nad řekou Otavou řeší desetitisíce událostí ročně. Písek 7:41 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macháček je velitelem městské policie Písek a předsedou Svazu obecních a městských policií České republiky | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

Stále častějším a nebezpečnějším útokům čelí podle Martina Macháčka příslušníci městské policie, a to nejen v Písku, ale napříč celou republikou. „Dříve třeba nebylo zvykem, že by došlo vyloženě k fyzickému útoku pachatele na strážníka,“ říká.

„Možná je to i tím, jak lidé vidí různé věci na internetu. Obecně ve společnosti mizí respekt k autoritám, mezi něž dřív patřila i ta uniforma. Snažíme se naše lidi chránit a zároveň je lépe připravit na podobné situace,“ dodává velitel píseckého sboru.

Myslí si, že strážníci by měli mít více pravomocí, a z titulu své funkce předsedy celorepublikového svazu usiluje o výraznější ukotvení v systému vnitřní bezpečnosti státu.

„To je právě spojené i s tím, jak se celá společnost mění. Městské policie začaly vznikat v roce 1991, vlastně jako taková přechodová služba, původně na pět let. Dnes jsou neodmyslitelnou součástí každého většího města, střeží veřejný pořádek a občanské soužití. Legislativa se ale nijak významně nezměnila. Navíc masivně nahrazujeme některé činnosti Policie České republiky,“ upozorňuje.

Největší problém? Jednoznačně parkování

Podle údajů Českého statistického úřadu měl Písek k 1. lednu letošního roku 31 121 obyvatel. Dlouhodobě je třetím největším městem na jihu Čech. Místní sbor městské policie čítá zhruba 40 strážníků a podstavem rozhodně netrpí. Z hlediska bezpečnosti ho ale trápí prakticky stejné věci, které se řeší v krajské metropoli.

„Největší problém, se kterým se potýkáme dnes a denně, je rozhodně parkování. Označil bych to za neřešitelnou situaci. Prostorové uspořádání je prostě takové, jaké je, a s tím nic neuděláte. Já vždycky říkám, že do litrové lahve čtyři litry tekutiny nenalijete. Není možné to řešit žádným způsobem. Vidím to jako obrovskou výzvu pro komunální politiky,“ říká s určitou obavou Martin Macháček.

„Myslím, že budeme patřit mezi první města, které to budou řešit poschoďovými parkovišti. Musíme parkoviště stavět do výšky, do rozlohy už to nejde. Tam už není místo. Bude to také samozřejmě mimo centrum města, protože uvnitř historického jádra už prostě není kam,“ doplňuje.

Celý rozhovor s Martinem Macháčkem, velitelem městské policie Písek a předsedou svazu obecních policií, si pusťte v přehrávači výše.