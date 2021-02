Mladý podnikatel rozdává na nádražích tisíce respirátorů. ‚Je to fajn pocit,‘ říká

Povinnost nosit respirátor nebo jinou kvalitnější ochranu dýchacích cest bude platit nakonec až od čtvrtka. Respirátorů není všude dostatek. Lidem na Svitavsku se proto snaží pomoct místní podnikatel, který rozdal několik tisíc respirátorů na nádražích ve Svitavách a v Poličce. Jeho poslední zastávkou byly obchody v Litomyšli, kde ho zastihla reportérka Českého rozhlasu Pardubice. Litomyšl 18:00 23. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Smejkal rozdává na nádražích v Poličce a ve Svitavách tisíce respirátorů, které koupil ze svého | Foto: Iveta Nádvorníková

„Opravdu se nám to hodí, protože jsme je měli objednané, ale nepřišly nám, takže jsme rádi,“ říká spokojeně prodavačka Mirka, když přebírá od pana Smejkala krabici respirátorů.

Podnikatel rozdává respirátory s označením FFP2, u kterých je označení evropské normy a také respirátory KN95, u kterých je na obalu uvedena norma Velké Británie. „Kupoval jsem to ze zahraniční firmy, protože jsem to bral v jarní vlně, kdy ten nedostatek byl docela značný. Kupoval jsem to přes firmu, která se tím zabývá dlouhé roky, a certifikaci k tomu mám v e-mailu.“

S darováním ochranných pomůcek na obličej začal už během první vlny. V květnu se tak na náměstí v Litomyšli objevil strom „Respirátorník“, ze kterého si zájmenci mohli respirátor zdarma vzít.

Respirátory ale nejsou to jediné, co v uplynulých měsících pětatřicetiletý podnikatel z Litomyšle zdarma rozdával. Třeba do nemocnic v kraji daroval mimo jiné přístroje na měření tlaku nebo činnosti srdce.

Mám štěstí, můžu pomáhat

„Mám natolik velké štěstí v tom, že můžu pomáhat společnosti, a proto to dělám. Je to takový fajn pocit, že člověk vidí, že jsou za to lidi opravdu rádi. Bohužel jsem se setkal s pár negativními reakcemi, hlavně na sociálních sítích, kde mě to trošku zamrzelo. Byl jsem nařčen, že jsem podporovatel vládních šmejdů, kteří se na tom napakovali. To mi přišlo velmi úsměvné, když to sponzoruju já a dávám to zadarmo, ale tak budiž,“ usmívá se mladý filantrop.

Věci, které Smejkal zatím nakoupil a daroval, už stály dost peněz. „Úplně narovinu, přítelkyně by asi byla radši, kdybychom za těch pár set tisíc korun jeli na dovolenou, to nezastírám. To říkám s nadsázkou, je za to samozřejmě ráda a těší ji to, že pomáháme. Doufejme, že to bude mít nějaké výsledky. Kdyby to mělo alespoň minimálně z části tu epidemii pomoci zvládnout, nebo třeba lokálně ulevit nemocnicím, tak za to budu rád.“

V blízké době chce Jan Smejkal darovat především zdravotně nejrizikovější skupině ve svém okresu vitamínové balíčky.