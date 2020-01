‚Nemáte ponětí o skutečném světě.‘ Komik Gervais se znovu trefoval do celebrit na Zlatých Glóbech

„Budete mít radost – je to naposledy, co tohle moderuju, takže už je mi všechno jedno.“ Touto větou uvedl 77. ročník předávání filmových cen Zlaté glóby moderátor Ricky Gervais. Britský komik známý svým ostrým jazykem a nekorektním humorem svému tvrzení dostál. Během večera označil přítomné hollywoodské hvězdy za „perverzáky“ a opřel se například do internetové televize Netflix, politické korektnosti i jednotlivých hostů. Video Los Angeles 17:53 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moderátor slavnostního předávání Zlatých glóbů, britský komik Ricky Gervais. | Zdroj: Reuters

Gervais se na začátek svého proslovu podivil nad tím, že ho Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu pozvala do hotelu Beverly Hilton v Los Angeles jako moderátora už popáté. „Kevina Harta (americký komik a herec, pozn. red.) nenechali moderovat Oscary kvůli pár neslušným tweetům. Naštěstí pro mě členové asociace skoro neumí anglicky,“ řekl.

Nenechal si ujít ani narážku na skandál americké herečky Felicity Huffmanové, která byla potrestána odnětím svobody za úplatky prestižním univerzitám a podvod při přijímacím řízení. „Přijel jsem dnes večer limuzínou, jejíž poznávací značku vyrobila Felicity Huffmanová.“ Přítomného herce Joea Pesciho z dramatu Irčan si podle svých slov spletl s „baby Yodou“, jednou z postav seriálu The Mandalorian ze světa Hvězdných válek.

Neušetřil přitom ani legendárního režiséra Martina Scorseseho, který se na Irčanovi podílel. „Martin se nedávno zviditelnil tím, jak kontroverzně okomentoval filmy o superhrdinech od Marvelu. Řekl, že to nejsou skutečné filmy a připomínají mu zábavní parky, s čímž souhlasím. Netuším ale, co dělá v zábavních parcích, protože není na ty atrakce dost velký. Podívejte se na něj, je maličký,“ vtipkoval Gervais.

Méně času ve škole než Greta

„Chtěl jsem letos udělat sekci in memoriam,“ pokračoval moderátor. „Bohužel všichni, co zemřeli, byli moc bílí. Chyběla by tam diverzita. Ale třeba to vyjde příští rok.“ Gervais neopomněl zmínit také skandál amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. „Ztichněte, vím, že je to váš kamarád, ale to mě nezajímá,“ reagoval na rozhořčení publika. Herce pobouřila i narážka na oscarovou herečku Judi Denchovou, která podle Gervaise hrála ve filmovém muzikálu Kočky jen proto, že „si nejradši ze všeho lehá na koberec, zvedá nohu a líže si u toho…“.

Přítomní hosté podle Gervaise „nemají ani ponětí o skutečném světě, protože většina z nich strávila ve škole méně času než (ekologická aktivistka, pozn. red.) Greta Thunbergová“. Odradil je proto od jakýchkoliv politických prohlášení. „Převezměte si svoji malou cenu, poděkujte svému agentovi a svému Bohu a jděte do…“, zakončil svůj projev Gervais.

Se stížnostmi se autor britského sitcomu Kancl setkal už v minulých letech. Na jeho nekorektní humor si stěžovali diváci i hosté už v roce 2010, kdy moderoval poprvé. Na Zlaté Glóby se ale přesto vrátil i v letech 2011, 2012 a 2014. Letos byl moderátorem večera naposledy.