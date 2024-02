Říkal, že to bude naše tajemství, že takhle vypadá láska. Přála jsem si vyrůstat v dětském domově

„Jako malá jsem si přála vyrůstat v dětském domově. Říkala jsem mamce, že bych chtěla, aby mojí maminkou byla matka mé kamarádky. Neřekla na to nic,“ vypráví Lenka. Od pěti let zažívala sexuální zneužívání svým otčímem, stejně jako její sestra a bratr. „Mamka je s tím mužem doteď.“ V podcastové sérii Radia Wave Slušný vychování vypráví oběť sexuálního obtěžování o svých zkušenostech. Praha 10:02 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Až v dospělosti jsme se sestrou sebraly odvahu a vypovídaly jsme o sexuálním zneužívání na policii.“ | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

Maminka Lenku vychovávala fackami a křikem. „Otčím do našeho pokoje přicházel několikrát týdně. Nikdy nás nebil. Říkal nám, že máma nás nemá ráda. Že právě tohle, je skutečná láska. A že to bude naše tajemství. Zamykal mě doma, dokud jsem ho neuspokojila, nepustil mě ven. Jako dítě nemáte šanci poznat, co je a co není správně a co je norma,“ říká Lenka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdy Lenka odešla z domova a co se dělo potom? Jak vychovává svoje děti? Poslechněte si šestou epizodu Slušnýho vychování

Odborníci tvrdí, že dítě si často myslí, že je zneužívání něco normálního. „Dítě všechno nasává jako houba, vnímá vše co se děje doma jako normalit. Nechcete se s tím svěřovat, protože se stydíte. Třeba před mou kamarádkou jsem sama o sobě mluvila jako o kamarádce, nechtěla jsem se svěřovat,“ vysvětluje Lenka.

Stejným způsobem útočil otčím i na Lenčinu starší sestru: „My, sourozenci, jsem rozdělení. Starší bratr a mladší sestra stojí při otčímovi, i když bratra také zneužíval. Dokážou se s ním normálně bavit, jít s ním do hospody. Já s ním nedokážu ani dýchat vzduch ve stejné místnosti.“

„Až v dospělosti jsme se sestrou sebraly odvahu a vypovídaly jsme o sexuálním zneužívání na policii. Dozvěděly jsme se, že to jednání je promlčené. Vůbec bych těmhle věcem promlčecí lhůtu nedávala, vždyť copak se dá promlčet život? A mě to celý život doprovází, nakonec se to vždycky odněkud zase vynoří,“ popisuje Lenka.

Která odborná péče Lence pomohla? Kdo je jí z rodiny největší oporou a jak to má dnes se svojí mámou? Poslechněte si celý podcast v audiu v úvodu článku.