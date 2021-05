Nevadí mi zlá slova zločinců, ale mlčení čestných lidí, říká soudce, který posuzoval rwandskou genocidu

Soudce Robert Fremr byl ještě před dvěma měsíci prvním místopředsedou Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Nyní chce pomoci zvednout prestiž Vrchního soudu v Praze jako jeho místopředseda. Jak vnímal případ genocidy ve Rwandě? A setkal se s nějakým zlem, u kterého nenašel polehčující okolnost? Poslechněte si celý rozhovor s hostem Lucie Výborné na Radiožurnálu. Host Lucie Výborné Praha 19:56 12. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Soudce Fremr po letech v zahraničí přijal post místopředsedy Vrchního soudu v Praze. Jako student práv navštívil soudní líčení. Soudce ho pojal dramaticky a na něj to udělalo dojem. Rozhodl se věnovat trestnímu právu, protože u něj cítí větší důraz na morálku. A jeho profese se promítá také do jeho života. „Můj extrémní smysl pro spravedlnost se projevuje například u fotbalu. Bohužel soudím spory i v civilu mezi přáteli nebo v rodině, nejsem díky tomu příliš oblíben,“ směje se.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V trestním právu vyhrává morálka. V občansko-právním sporu stačí mít dobrého právníka, uvažuje soudce Kremr

Spravedlnost stojí nad zákonem

Přesto podle něj zákon není vše: „Zákon někdy na spravedlnost nestačí, kdybyste ho zavile respektovala, rozhodnutí by mohlo být nespravedlivé,“ říká. Proto prý soudce nesmí zatuhnout, musí se snažit nejen studovat právní předpisy, ale také vnímat novou realitu a kontext.

„Je krásné, když lidi respektují normy, aniž by jim hrozil trest. Ve Skandinávii mají mírnější tresty za korupci, a přesto je tam minimální. Když se někdo dopustí korupce, okolí ho zavrhne. Morálka působí účinněji než přísné tresty,“ vysvětluje.

Rozum i cit

Fremr také boří mýtus suchopárných soudců, kteří uvažují čistě rozumově: „Soudce by v rozumné míře měl zapojovat emoce. Snažit se vcítit do pozice obžalovaného i oběti a najít nejen záporné, ale i kladné skutečnosti. I u nejhoršího vraha bývá alespoň malá polehčující okolnost.“

Neměl by ale prý dávat emoce najevo, ani tehdy ne, když se mu v soudní síni něco hnusí. „Vnitřně emoce prožívám, navenek je ale vypustím později, třeba při sportu,“ dodává.

V rozhovoru s Lucií Výbornou pak komentoval i přístup nastupující generace soudců. Ta je podle něj mnohem vzdělanější, má mnohem větší zkušenosti, ale také neúměrně vysoké sebevědomí: „Když jim strany něco namítají, rozzlobí se a bez velkého přemýšlení je utřou. To je cesta do pekel. Soudce by měl být pokorný, protože může být omylný,“ uzavírá.

Česká justice

@ceska_justice „JUDr. Fremr je osobnost s vysokou odbornou i morální autoritou, a já si od naší spolupráce slibuji velký pokrok v mém záměru rozvoje Vrchního soudu v Praze,“ řekl předseda VS v Praze Luboš Dörfl.

ceska-justice.cz/2021/01/vrchni… 1 8