Robert Sedláček: Útoky na veřejnoprávní média se mě dotýkají

„Trápím se pouze z hlediska profesní sounáležitosti tím, jakým způsobem se chová k veřejnoprávním médiím,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Osobnosti Plus je Robert Sedláček

„Veřejnoprávní média jsou dnes jediným garantem jakési plurality ve společnosti. To s sebou samozřejmě nese fakt, že někdo řekne názor, který se nám nemusí výrazně líbit, nebo že převáží jedna část subjektivity. Řeči o objektivitě jsou další forma manipulace. Nic objektivního není, je jen úhel pohledu.“

„Nikdy nezapomenu na deník Goebbelse. Když chtěl rušit Allgemeine Zeitung, zapsal si, že novinařina je o tom, aby informovala, ne aby měla nějaké názory. S tím bytostně nesouhlasím. A vždycky, když někdo útočí na veřejnoprávní média, tak se mě to dotýká, protože jsem člověk vzniklý duší z neklidu 90. let a nesu ho sebou."

Nechutné zvíře masy lidí

Sedláček se utkal před čtyřmi lety s ostrou reakcí na přijetí státního ocenění z rukou prezidenta Zemana. „Potvrdil jsem si své předsudky. Když se lidé dají dohromady, není to dobře. Mám rád, když je každý člověk zvlášť a sám za sebe, Ale když vznikne dav, je to takové nechutné zvíře. Jsem individualista, solitér, tulák, ale i to, jak mě vidí jiní lidé,“ říká tvůrce.

Poslechněte si celý rozhovor Lucie Vopálenské s jejím hostem. Dozvíte se také, kde Robert Sedláček relaxuje, nebo co mu dává energii.

Robert Sedláček Pochází ze Zlína. Vystudoval dokumentární tvorbu na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V roce 2006 natočil svůj první celovečerní film Pravidla lži, částečně přepracovaný ze svého tehdy tři roky starého dokumentu Dlouhá kocovina. Věnuje se i politickým dokumentům a v roce 2007 natočil pro Českou televizi Brno dokument Miloš Zeman – nekrolog politika a oslava Vysočiny. Jeho nejnovější film se zabývá životem Jana Palacha.