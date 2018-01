Robotizace nažene muže do ženských profesí. 'Zvýší se mzdy i prestiž,' věří ředitelka Gender Studies

Rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami se poprvé od roku 2006 opět zvětšují. A bude tomu tak i nadále, pokud se nepodaří vyřešit nerovnost v technologických odvětvích. Tvrdí to odborníci před začínajícím Světovým ekonomickým fórem v Davosu. Rozvoj odvětví jako IT nebo biotechnologie, kde stále dominují muži, prohloubí nerovnost v postavení mužů a žen a nejsilněji zasáhne právě ženy. Praha 9:30 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robotizace podle odborníků nažene muže do ženských profesí. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

„Rozdíl ve mzdách prohlubuje to, že ženy mají obtížný přístup do vedoucích pozic, ať už v politice nebo v podnikatelské sféře. Naopak se zlepšuje jejich přístup ke vzdělání a zdravotní péči, což ale negativní trend nevyrovná,“ řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus ředitelka Gender Studies Helena Skálová.

Podle ní se o rovnosti pohlaví ve vyspělých zemích stále více mluví, tvrdá data tomu ale neodpovídají. Britský deník Guardian navíc uvádí, že 57 procent pracovních pozic, které dnes zastávají ženy, do osmi let nahradí nové technologie a roboti. Práce bude naopak přibývat v sociálních službách.

„Je to jeden z možných scénářů. Díky robotizaci ubude i míst v typicky mužských oborech, jako je stavebnictví nebo průmysl, a naopak se zvýší potřeby zdravotnictví a školství. Vstup mužů do tradičních ženských oborů by mohl zvýšit jejich prestiž, a hlavně úroveň odměňování, která je dnes tristní,“ myslí si Skálová.

Ženy nemají o IT zájem

Podle Tomáše Surky, ředitele personálně poradenské společnosti McRoy Czech, školy již dnes pořádají různé kampaně, které mají přilákat více žen třeba do informačních technologií, kde jsou i vyšší platy. „Ženy tam nemají ztížený přístup, ale prostě o ten obor nemají takový zájem,“ upozorňuje.

Skálová se ale domnívá, že v tomto ohledu je možné dělat víc. „V Gender Studies pořádáme tzv. Girls day, kde spolupracujeme se zaměstnavateli v tradičně mužských oborech, aby se do nich snažili přilákat více dívek. Je to ale kapka v moři, bylo by třeba nějaké systémové opatření,“ zdůrazňuje.

Surka ovšem varuje před tím, aby se Evropa ubírala cestou nařizování firmám, koho a jak mají zaměstnávat. „Hodně se mluví například o kvótách ve vedení firem, které by ženám mohly spíše ublížit. Záležet by mělo hlavně na přístupu lidí samotných,“ uzavírá.