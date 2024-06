Rodiče by na vysvědčení měli reagovat klidným dialogem. Pochválit a podpořit, radí psycholožka

Buďte v klidu, pochvalte a nabídněte podporu, jak se zlepšit. To je návod dětských psychologů, jak reagovat na vysvědčení, které v pátek tisíce dětí donesly ze školy domů. Pro někoho může být vysvědčení úleva, jiní ale kvůli němu zažívají stres nebo strach. „Dětem se uleví, když zvládnou rodičům o známkách říct co nejdřív a na rovinu. Neměly by kvůli tomu zažívat výčitky nebo trest,“ říká pro Český rozhlas Plus psycholožka Tereza Tetourová.

Praha 14:05 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít