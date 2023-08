Další dva měsíce volna pro rodiče malých dětí nebudou. Podle ministerstva by to bylo příliš drahé

Rodiče dětí do osmi let nakonec nebudou mít nárok na další dva měsíce volna. Ministerstvo práce a sociálních věcí po čtyřech letech příprav z plánů vycouvalo. Česko přitom mělo nepřenosným dvouměsíčním volnem pro rodiče reagovat na požadavky evropské směrnice. Praha 14:30 18. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodiče dětí do osmi let nakonec nebudou mít nárok na další dva měsíce volna (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay License

Pro každého rodiče aspoň dva měsíce volna, které buď využije, nebo volno propadne. Převést ho na druhého partnera nepůjde. Takový druh volna chce pro matky a otce dětí do osmi let zajistit ve všech členských státech evropská směrnice o slaďování soukromého a pracovního života z roku 2019. Od té doby na její transpozici pracovalo také české ministerstvo práce a sociálních věcí.

Bývalé šéfce resortu Janě Maláčové ze SOCDEM (dříve ČSSD) se ale návrh na to, jak by takové „navazující rodičovské volno“ nebo také „navazující otcovská dovolená“ mohlo fungovat v českém systému, nepodařilo prosadit.

A ani současné vedení ministerstva pod Marianem Jurečkou z KDU-ČSL nebylo o nic úspěšnější a naráželo na zamítavý postoj ostatních resortů i zaměstnavatelů. Po čtyřech letech jednání, příprav a příslibů nakonec ministerstvo vzalo zpátečku.

Podle ministra Jurečky by bylo opatření příliš nákladné. „V tento okamžik jsme ty kroky pozastavili, protože původní návrh by znamenal skutečně obrovské nároky na státní rozpočet,“ řekl Radiožurnálu Jurečka.

Dva měsíce za devět miliard

Jeden z návrhů počítal s tím, že by rodiče dostávali náhradu v podobné výši, jako je dávka při mateřské nebo otcovské dovolené – tedy 70 procent denního vyměřovacího základu. To by státní kasu vyšlo na víc než devět miliard korun ročně.

Evropská komise totiž chce, aby nepřenosné volno bylo rodičům dostatečně finančně kompenzované. Tak, aby to umožnilo i druhému z rodičů, tedy většinou otci, zůstat na dva měsíce doma.

Ministerstvo se proto nakonec rozhodlo odpovědět Bruselu v tom smyslu, že požadavky směrnice splňujeme už nyní. I bez nepřenosného volna.

„Flexibilitu mezi rodiči umožňujeme už dnes. Máme otcovskou dovolenou, takže z pohledu podmínek směrnici si myslím, že Česká republika má implementováno,“ vysvětlil Jurečka. A připomíná, že Česko má jeden z nejvelkorysejších systémů rodičovské dovolené v Evropě a to z hlediska délky i placení sociálního pojištění.

Máme, nebo nemáme splněno?

Jenže to nejspíš Evropskou komisi nepřesvědčí, myslí si odborník na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Jakub Tomšej z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Směrnice podle něj ukládá členským státům povinnost zavést aspoň dvouměsíční nepřenosné volno i pro druhého rodiče. České dva týdny otcovské dovolené jsou tedy málo.

„Z té směrnice vyplývá povinnost zajistit, že dva měsíce rodičovské dovolené není možné mezi rodiči přenést. Cílem je motivovat k čerpání i otce. Takže pokud ministerstvo teď říká, že to tak neplánuje, tak si myslím, že to je opravdu problém a nesplnění povinností, které pro nás z té směrnice vyplývají,“ vysvětlil.

To, že Jurečkovo „máme implementováno“ možná Evropskou komisi neuspokojí, nejspíš tuší i samotný ministr. „Je na debatu, jakým způsobem budeme s Komisí vést dialog v konkrétnější detailnější podobě,“ reagoval pro Radiožurnál.

Česko má kvůli směrnici i další problém. Lhůta pro transpozici (zavedení do našeho právního řádu) uběhla už loni v srpnu. A teď v červenci zahájila Evropská komise s Českou republikou řízení, ve kterém Česku hrozí pokuta 45 milionů a dalších 45 milionů za netransponovanou směrnici o předvídatelných pracovních podmínkách.