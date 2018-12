Nejlživější věta dnešní doby? ‚A žili spolu šťastně až do smrti,‘ tvrdí psychoterapeutka Frouzová

„Dnešní doba je úžasná. Lidé uplatňují své schopnosti, máme možnost vyjet do světa a dostávat informace téměř okamžitě. Je to doba, která schopným lidem velmi přeje,“ uvedla terapeutka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad

Připomněla, že schopnost být spokojen nijak nesouvisí s objektivními předpoklady. „Takže se máme velmi dobře, ale jako bychom se stále báli to říct.“

„Dnes se sociální síť rozpíná, jdeme od sebe, rosteme do svých vlastních identit. To je problém, který jsme předtím vůbec neřešili.Hledáme sami sebe, jak ukazuje i to, jak lidé dnes fungují na facebooku a ve virtuálním světě,“ vysvětlovala Frouzová.

„Dříve byl obrovský vnější tlak na člověka, třeba že je válka nebo jedna komunistická strana. Dnes, jestli nás něco omezuje, tak jsou to naše vlastní schopnosti, naše vnitřní obsahy, naše bloky, pověry, falešné mýty a představy třeba o tom, co bychom měli, přitom je náš talent úplně jiný,“ popisovala terapeutka.

Skutečnost, že se máme dobře, nám umožňuje otevírat a realizovat naše schopnosti. „Musíme se ale srovnávat i s druhými, protože i ti jsou dobří a někdy dokonce pracovitější a šikovnější než my, což nemusí být vždy dobrá zpráva,“ tvrdí.

Život internetové generace

Jisté ale je, že generace internetové doby žije velmi odlišný život. „Globálnost sociálních sítí jde přes internet a vztahy, které lidé navazují, i práci, kterou dělají. A ta je zásadně odlišná. Je to prostě nová kultura a my se občas velmi mýlíme v tom, co tito lidé umí, jak žijí a co prožívají,“ dodává Frouzová.

„Každý vztah vyžaduje kompromisy a něco stojí. Buď peníze, nebo čas a ne všichni lidé to tak chtějí. Proto si najdou vztahy, kdy chtějí oni. Třeba na e-mail můžete odpovědět i ve tři hodiny v noci,“ vyložila terapeutka.

Češi jsou k internetu a sociálním sítím důvěřivější než jiní Evropané, ukázal průzkum Číst článek

„Dnešní člověk, se propojuje s lidmi na jiné úrovni. Když máte možnost prostřednictvím internetu, filmů a podobně být s lidmi, kteří myslí podobně jako vy, tak dáte přednost jim. Proto si lidé vybírají to, co chtějí,“ tvrdí.

Změnilo se také pojetí a fungování rodiny. „Možná se budeme muset rozhodnout, co to vlastně rodina je, protože taková ta klasika je dnes v menšině,“ sdělila Frouzová

Romantický vztah je v hlavě

Nejlživější mýtus naší je doby, který se týká rodiny, je podle Frouzové věta „žili spolu šťastně až do smrti“. Tou podle psycholožky „krmíme“ děti, které přitom vidí, že ty věci tak nejsou. Ty jsou pak zmatené. Svým způsobem je lepší, když je budeme učit něčemu jinému.

„Děti se budou spíše napojovat na své vrstevníky, se kterými budou hledat svoje možnosti,“ předpověděla terapeutka. „Když budou mít někoho, na koho se budou moci spolehnout, bude to dobře, ale naučí se i život, ve kterém budou závislí na několika osobách.“

Třeba romantický vztah je především v naší hlavě. „Takže proč bychom neměli přiznat, že člověk může prodělávat takový vztah k nějakému obecnému idolu, jako je zpěvák nebo sportovec? A to nemluvím o youtuberech a blogerech s velkou základnou čtenářů. To jsou lidé, kteří velmi ovlivňují celou generaci,“ řekla Frouzová.

„My si často myslíme, že online člověk žije sám, ale vůbec není sám. Má celou společnost, akorát není vidět, tak jako dříve,“ prohlásila terapeutka.

„Jsme hledači cest, které ještě nebyly prošlé. Jsou to životní styly, které nikdo před námi nežil, a my potřebujeme zpětnou vazbu od lidí. Proto je dáváme na displej a čekáme na lajk nebo komentář,“ popisovala.



Při našem online sdílení ale prý neumíme zacházet s intimitou a soukromím. „To čím dál víc prostupuje světlo, takže je téměř problém si vůbec nějaké soukromí uchovat. Ale z nějakého důvodu tušíme, že je pro nás důležitější zpětná vazba a hledání toho, kdo jsme, než to, že naše intimita bude prozrazena,“ upozorňuje Frouzová.