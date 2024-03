Ukázali jsme, že je to téma pro nás důležité, reaguje na kritiku kampaně místopředsedkyně lidovců

Rodina a kariéra už nejsou tabu! Příspěvek lidovců na sociálních sítích doprovázený fotografií ženy v kostýmu s telefonem u ucha, zároveň pečující o dítě a sporák, vyvolal vlnu kritiky. „Je dobře, že to vyvolalo veřejnou debatu. Každý v obrázku vidíme to, co chceme,“ říká místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková. V pořadu Pro a proti na Radiožurnálu diskutovala s ekonomkou Lindou Kunertovou. Pro a proti Praha 19:44 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Kunertové v Česku stále převládá představa, že rodina je spíše věcí ženskou, zatímco kariéra je věcí mužskou. Dokládají to i statistiky (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Podle ministra práce a sociálních věcí a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky měl příspěvek na sociálních sítích hlavně ukázat, jak se vláda snaží pomáhat rodičům sladit práci s rodinou. Nakonec ale příspěvek lidovci ze sociálních sítí stáhli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příspěvek lidovců na sociálních sítích doprovázený fotografií pracující ženy s telefonem u ucha, zároveň pečující o dítě a sporák, vyvolal vlnu kritiky. Dělá vláda skutečně dost pro to, aby ženy i muži mohli skloubit rodinu s kariérou?

„Někteří z našich členů podlehli nějakému nátlaku zvenčí, nějaké kritice. Ale já se na to dívám pozitivně, že to přitáhlo pozornost. Dnešní společnost se pořád zabývá ekonomickými otázkami, zahraniční bezpečností, což jsou důležité věci, ale zapomínáme na tuto důležitou věc, které se my (lidovci) opravdu poctivě věnujeme,“ zdůrazňuje Jelínková.

Lidovcům je podle ní někdy nálepkováno to, co je ale běžné ve všech ostatních politických stranách. „V české společnosti převažuje model, že ženy jsou více doma a muži v zaměstnání. Ale to není jenom u lidovců. To máme všude a v celé společnosti,“ konstatuje.

Podle Kunertové v Česku stále převládá představa, že rodina je spíše věcí ženskou, zatímco kariéra je věcí mužskou. Dokládají to i statistiky.

„Přestože slyšíme poslední dobou více příkladů rodičů, kteří se o péči dělí, podle různých statistik pořád vidíme, že třeba rodičovskou čerpá jen kolem dvou či tří procent mužů. Rozdíl mezi ženami a muži v čase stráveném prací o domácnost se nesmrskává, ale naopak narůstá. Jako v jedné z mála zemí v Evropské unii. Jsme na chvostu, protože v absolutních číslech máme ten rozdíl největší,“ upozorňuje ekonomka, která se nerovnostmi na českém trhu práce ohledně návratu především matek do zaměstnání zabývá.

Klíčové je ekonomické hledisko

Studentům vadí i nevinné vtípky, míní umělec. Chceme humor, který nikoho neuráží, říká novinářka Číst článek

Jelínková připomíná, že lidovci na ministerstvu práce a sociálních věcí prosadili řadu věcí, které pomáhají rodinám, aby si samy rozhodovaly o tom, jak si chtějí svůj život zařídit, jak si rozdělí role v rodině.

„Jsou například prosazené zkrácené úvazky, které jsou výhodné pro zaměstnavatele a využívají je převážně ženy pečující o dítě nebo ženy 55+, protože také patří mezi cílové skupiny tohoto opatření. Máme v současné době už schválený snadnější přístup třeba k home office. Ministerstvo podporuje rozvoj a vznik dětských skupin, ministr Jurečka rozhodl, aby šlo sedm miliard z Národního plánu obnovy na investice a vznik nových dětských skupin,“ vyjmenovává opatření místopředsedkyně KDU-ČSL.

Podle Kunertové jde o kroky dobrým směrem, problém to ale nevyřeší. Upozorňuje například na rizika zkrácených úvazků, kde není žádná záruka možnosti návratu na plný úvazek.

Naše společnost je zatížená stereotypy. Proto je pro některé ženy těžší se prosadit, říká moderátorka Číst článek

„Jde o trochu dvojsečný meč. V zemích, kde jsou flexibilní úvazky často využívány, jako je třeba Nizozemsko nebo Německo, má dokonce 70 nebo 60 procent zaměstnaných žen ten typ úvazku. Ale v dlouhodobém měřítku to znamená, že taky dochází k nějakému podzaměstnávání, kdy na to jsou firmy tolik zvyklé, že neumožní návrat na plný úvazek,“ upozorňuje.

Jelínková připomíná, že zkrácené úvazky jsou jen jedním z mnoha dalších opatření. Klíčovou roli při rozhodování partnerů o tom, kdo s dítětem zůstane doma, hraje podle ní převážně ekonomické hledisko.

„My třeba v současné době pracujeme na transpozici směrnice o transparentním odměňování, která by měla vést k tomu, abychom snížili gender pay gap (nerovné odměňování), který je v Česku velký. Jde o to, aby na stejné pozici, za stejně odvedenou hodnotu práce byla stejná odměna. Lidé, kteří nastoupí do zaměstnání, budou vědět, jaká je průměrná mzda na dané pozici. Dneska to nejsou veřejně známé informace,“ říká místopředsedkyně KDU-ČSL a náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková.

Poslechněte si celou debatu ze záznamus moderátorkou Karolínou Koubovou.