Rodiny v nouzi mohou žádat o potravinové balíky i dávky. ‚Důležitá je osvěta,‘ říká ředitelka Nadace Sirius

Stát by se měl podle odborníků zaměřit na prevenci a řešení ztráty bydlení u rodin s dětmi. Jak a které rodiny pravděpodobně postihne současná koronakrize? Jakým způsobem mají čelit riziku zadlužení a ztráty zaměstnání? A proč experti doporučují individualizovat sociální dávky? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová. Praha 10:30 17. listopadu 2020

Nadace Sirius provedla ve spolupráci s agenturou Median unikátní výzkum na téma dopadu koronaviru na rodiny v České republice. Co zásadního z něj vyšlo?

Za první zásadní sdělení se dá považovat to, že podle očekávání budou rodiny nejvíce trápit finanční problémy. Vedle nich ale odborníci očekávají i zvýšenou fyzickou a psychickou zátěž pro rodiče. Nově se mezi nejzávažnější rizika dostala i závislost na technice a počítačích.

Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby je název dotazníkového šetření, které jste provedli. Pojďme tedy říci, jakým hlavním rizikům čelí rodiny. Co je to podstatné?

Už jsem zmiňovala finanční problémy. Tam patří ztráta zaměstnání, snížení příjmů i ztráta bydlení, která se možná začne objevovat víc. Tyhle prognózy už se objevují, ale ne v takové míře, jak odborníci předpokládali. Je to asi tím, že vláda přijala spoustu opatření, která právě těmto rizikům zabraňují. Další skupina rizik se týkala duševní pohody rodičů. Bylo to pracovní vytížení, deprese, duševní choroby, zátěž, fyzické i psychické vyčerpání, což souvisí s tím, jak za pandemie žijeme. Všechno se zkumulovalo do rodin a tím se zvyšuje naše zátěž a stres.

Které skupiny rodin patří mezi ty nejohroženější?

Dle očekávání to jsou rodiny samoživitelů. Tam je to často tím jedním příjmem a souvisejícím stresem, který v rodině panuje. Podobně ohrožené viděli odborníci i rodiny pečující – rodiny, které pečují o nemocné nebo postižené dítě. Často mají jen jeden příjem, protože jeden z rodičů se stará o toho nemocného 24 hodin denně.

Nezisková organizace Patron dětí hlásí v poslední době nárůst lidí, kteří vlivem koronaviru přišli o zaměstnání a teď jim chybí finance i na základní potřeby. Jak jim aktuálně pomoci?

My už jim pomáháme. Patron dětí je totiž náš projekt. Teď jsme zintenzivnili potravinové balíky. Když se rodiče dostanou do takové situace, kdy mají opravdu nouzi, můžou kontaktovat koordinátory našeho projektu a zažádat si o potravinový balík. Samozřejmě další věc je osvěta, aby věděli, že existují nějaké dávky. Můžou se obrátit na úřady a zažádat si o ně. Existují dávky hmotné nouze, které se dají vyřídit velmi rychle. Neměli by se bát obrátit se na své okolí a mluvit o tom, že ten problém existuje.