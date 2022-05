Oběti ‚romantických podvodů‘ přicházejí o stovky tisíc. Cílem jsou osamělé ženy, výjimečně i muži

Policie stále řeší takzvané romantické podvody na internetu. Cílem útočníků jsou často osamělé ženy, výjimečně i muži. Podvodníci se vydávají třeba za osamělého amerického vojáka nebo dceru afrického prince a prosí o finanční pomoc. Vytipovanou oběť okradou o stovky tisíc korun, někdy jde podle policie o milionové částky. Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka ale může případná oběť takový podvod snadno odhalit. Praha 7:07 27. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když totiž oběť peníze pošle, jen velmi těžko se k nim opět dostane. (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0

Jeden podvodník se spojil s Janou z Olomoucka. Na dnes už neexistující síti Lidé.cz si založila účet, když ovdověla a chtěla si s někým dopisovat. Podvodník se snažil působit na její city.

„Oslovil mě muž, který tam měl i fotografii, že je čtyřhvězdičkový generál americké armády, toho času v Afghánistánu. A chtěl se mnou navázat kontakt. Že je rozvedený, že je sám a podobně,“ popisuje.

„Já jsem si vzala tu jeho fotografii, dala jsem ji do Google vyhledávače a zjistila jsem, že tento člověk sice skutečně existuje, ale je ženatý, má děti a žije ve Spojených státech. Že to tedy rozhodně není nějaký ubohý, zapomenutý generál v Afghánistánu,“ pokračuje.

Když ho s tím Jana konfrontovala, přestal se okamžitě ozývat. Něco podobného se jí stalo i později, když si poprvé založila účet na facebooku. Oslovil ji neznámý muž. Chvíli si psali a pak jí poslal dlouhý text, kde popisoval svůj smyšlený životní příběh.

„Byl napsán velice krásnou angličtinou, která naprosto nekorespondovala s předchozími zprávami. Takže jsem vzala ten text, šupla ho do Googlu a tam jsem našla nějakou stránku, která se zabývala různými podvody, falešnými identitami a podobně. Byl tam uvedený přesně tento text jako často zneužívaný na podobných seznamkách,“ vysvětluje.

Psychologická manipulace

Ne všichni se ale na internetu chovají obezřetně. Pak je to stojí i nemalé finanční částky, upozorňuje mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. „Je to klasický případ psychologické manipulace, využívání pocitu samoty, využívání toho, že ženy třeba zoufale hledají partnera na seznamkách už několik let, nedaří se jim uspět,“ přibližuje.

Podvodníci si vymýšlejí záminky, jak z oběti vymámit peníze. „Může to být něco jako: chystám se za tebou, akorát potřebuji zprocesovat vízum. U nás to stojí dva tisíce dolarů, prosím, pošli mi je. Anebo: mám spoustu peněz u americké banky, ale k tomu abych si je mohl vybrat, potřebuji zaplatit poplatek tisíc dolarů, prosím, pošleš mi to?“ líčí Moravčík.

Aby ženy uvěřily jejich legendě, dají jim podvodníci i přístupy do podvrženého internetového bankovnictví. Tam ženy uvidí vysoké částky na účtu - podvodníci ale tvrdí, že se k penězům teď z nějakého důvodu nemůžou dostat. Někteří svůj podvod ještě podpoří snímky z pohřbu svého údajného zámožného příbuzného. Snaží se oběť přesvědčit, že budou dědit, teď ale potřebují peníze okamžitě.

I takové fotky lze ověřit na Googlu. A vyhlédnuté oběti můžou podvod poznat i jinak, říká Ondřej Moravčík. „Pokud možno vyžádat si telefonické spojení přes videohovor. On vám musí ukázat svou podobu, jinak zkrátka vytušíte, že to není on,“ radí.

Když totiž oběť peníze pošle, jen velmi těžko se k nim opět dostane. Útočník je chce převést na zahraniční účet nebo přímo do virtuální peněženky na kryptoměny. Dopadení podvodníka je komplikovanější i o to, že se oběť často za svoji důvěřivost stydí a nic nenahlásí.