Konec ropáků v Čechách nehrozí. Ekologové anticenu udělují už 25 let, inspirovali se dokumentem Jana Svěráka

V roce 1988 natočil režisér Jan Svěrák mystifikační dokument o ropácích bahnomilných. Podivný živočišný druh inspiroval i ekologické hnutí Děti země, které podle něj pojmenovalo každoročně udílenou anticenu za výjimečně neekologické počiny. V pondělí to bylo 25 let, kdy udělili Ropáka roku poprvé. Praha 18:41 17. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mají zavalité tělo, ocelově černou kůži a při troše štěstí a fantazie je můžete spatřit třeba v Mostecké uhelné pánvi. Znalci už vědí, že řeč je o Petroleum Mostensis, neboli ropácích bahnomilných, kteří se živí umělou hmotou a přežít dokážou jen v prostředí zničeném průmyslem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Kateřiny Součkové

„Voni asi mají to uhlí rádi, jak je nacucaný tou naftou. Po šichtě jsem si dal holinky k boudě, ráno vám přijdu do práce a voni jsou ty holinky okousaný. Kdo by to mohl bejt? Voni to byli ti ropáci. Voni mi vám z toho udělali galoše namísto holinky,“ popisuje životní zvyky ropáků ve stejnojmenném filmu postava amatérského pozorovatele Emila Nedbala.

V tomto případě jde samozřejmě o mystifikaci. Vstřícně k ropákům, tedy nešetrně k životnímu prostředí, se podle ekologů chovají i někteří lidé. Hnutí Děti země proto každoročně na základě návrhů veřejnosti vyhlásí toho, kdo za uplynulý rok škodil v tomto směru nejvíc.

Vůbec poprvé si anticenu za rok 1992 pomyslně převzal ředitel podniku Vodohospodářská výstavba Julius Binder. A to za budování vodního díla Gabčíkovo. Jeho výstavbu tehdy ve vysílání rozhlasu obhajoval: „ Se zabudováním určitých opatření dosáhneme ekologický, podstatně vyšší efekt, než vodní dílo, které by bylo budované ve variantě kanálové.“

Ropákem roku je ministr Ťok. Zablokoval zařazení Louky u Přelouče mezi chráněná území Číst článek

Ropáka roku si od té doby odnášejí nejčastěji politici, manažeři nebo podnikatelé. Dvakrát za sebou ji dostal někdejší ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD. Za rok 2014 i 2015 ho ekologové „ocenili“ za prolomení těžebních limitů v severních Čechách. Anticena ho tehdy nepřekvapila.

„Skoro všichni moji předchůdci ji obdrželi. V případě limitů tomu vůbec nerozumím, protože v loňském roce se tato věc příliš neprobírala. Já jsem samozřejmě pro to, aby se snižovaly emise CO2, akorát si myslím, že to nepůjde bez rozvoje jaderné energetiky,“ vysvětloval Mládek.

Jinak by dnes nejednal ani bývalý ředitel šumavského národního parku Jan Stráský. Ten si ropáka vysloužil za kroky v boji proti kůrovci v roce 2011. Letos mohli lidé navrhovat kandidáta na Ropáka roku do začátku dubna. Tipy teď posoudí víc než stočlenná komise a výsledky vyhlásí 27. dubna.