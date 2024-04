Roste počet dětí předávkovaných běžnými léky. ‚Upozorňují na něco, co je špatně,‘ vysvětluje primář

Paracetamol, ibuprofen, antidepresiva nebo benzodiazepiny na zklidnění a zmírnění úzkostí. To jsou nejčastější léky, kterými se děti a mladiství předávkují. Lékaři ze Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze jich zachraňují i pět týdně. Ve většině případů jde o pokusy o demonstrativní sebevraždu. Praha 19:07 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti chtějí podle Petra Koťátka upozornit na něco, co v jejich okolí není dobře | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

„Děti chtějí upozornit na něco, co je v okolí špatně, rodina, škola, kamarádi, rozchod. Ty děti to prožívají intenzivně. Pak jsou to sociální sítě, kdy sníš x tablet, dvě, pět, deset tablet. A to je strašně nebezpečný. Poslední si pamatuju, byl ibuprofen 36 tablet,“ říká primář Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Petr Koťátko.

Vláda navrhuje zakázat dalších sedm psychoaktivních látek podobných HHC, tentokrát natrvalo Číst článek

Mladiství i jejich rodiče taky lékaře z Všeobecné fakultní nemocnice mnohem častěji než dříve žádají o konzultace. A to právě v souvislosti se sebevražednými pokusy. Nejvíce jich přibylo od dubna roku 2021, kdy po dlouhodobém uzavření škol začala znovu pravidelná prezenční výuka na základních školách.

„Po mírném poklesu v roce 2020, v době covidových opatření v roce 2021 počet dětí do 15 let vystoupal na dvojnásobek, tento trend pak pokračoval v roce 2022 a 2023,“ popisuje vedoucí lékařka Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství Kateřina Kotíková.

Míst je málo

Kapacity ale podle adiktologa Tomáše Jandáče, který se na věkovou skupinu dětí a adolescentů specializuje, nestačí. Jak ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak i na jiných místech v Česku.

„Obecně se dá říct, že ta péče je nedostatečná a potýkáme se s tím, že ta poptávka daleko převyšuje naše možnosti a to jak v ambulantním provozu, tak v lůžkovém. Adiktologie vznikají napříč republikou, ale stále je to málo a potýkáme se s touhle situací,“ vysvětluje Jandáč.

Adiktolog: HHC kombinují děti třeba s alkoholem nebo léky, může to být fatální Číst článek

Pokud se ale dítě dostane po předávkování do nemocnice včas, v 99 procentech mu lékaři dokážou zachránit život. Následky na řadě orgánů, jako jsou játra, srdce, ledviny, plíce, se ovšem můžou léčit ještě několik měsíců.

„Když přijde včas a stačíme vypláchnout žaludek, eliminovat lék z těla, máme téměř vyhráno. Čím později přijde, látka se vstřebá do oběhu, tak ty komplikace nastávají. Závisí na celkový dávce a co to je za lék nebo drogu, v jaký je kombinaci, ty následky můžou být až kritický, kdy jde o život,“ dodává primář Koťátko.

Právě kombinace léků s jinými drogami, například extází, THC nebo HHC je pro lékaře nejnáročnější. Děti často ztrácí vědomí. A i takových případů podle Kateřiny Kotíkové z toxikologického informačního střediska přibývá.

„Dá se říct, že za poslední rok se počet intoxikací HHC asi zpětinásobil. Největší nárůst případů byl v únoru letošního roku a po té, co na začátku března vláda zařadila dočasně HHC a látky HHCO a THCP na seznam omamných látek, tak počet dotazů výrazně klesl, tak uvidíme do budoucna, jak to bude vypadat,“ říká Kotíková.

Ministerstvo zdravotnictví teď navrhuje zařadit do seznamu zakázaných návykových látek dalších sedm psychoaktivních látek odvozených od HHC a THCP. Návrh bude až do 15. dubna v připomínkovém řízení.