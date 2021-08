Roušky a omezení pro netestované žáky? ‚Může to vést k sociální izolaci,‘ varují psychologové

Už příští týden se děti vrátí do lavic. Školní rok zahájí trojitým testováním, které má podle ministerstva zdravotnictví ukázat epidemickou situaci v zemi i pomoct ochránit školy. Děti, které nebudou testované, musí i ve třídě nosit ochranu nosu a úst a nesmí uvnitř sportovat. Psychologové varují před stigmatizací a vyřazením těchto dětí z kolektivu. Praha 20:17 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budou to jednotky a většinou ředitelé o těch jednotkách už vědí, říká viceprezidentka Asociace ředitelů základních škol. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přeci jenom ty děti byly tak různě po světě, je to promixované a byla by škoda, aby to kvůli tomu, že se to neotestuje, třeba za měsíc za dva zase zavírali. Takže mě to rozhodně nevadí.“

Kateřina má dvě děti. Desetiletý Patrik zamíří po prázdninách do páté třídy, šestnáctiletou Barboru čekají první zkušenosti s výukou na střední škole.

Ve screeningovém testováním dětí nevidí Kateřina problém. Radiožurnálu řekla, že těžké to podle ní bude pro ty, jejichž rodiče je otestovat odmítnou. „Není to dobrý pro to dítě. Já si myslím, že tím pak bude strádat a nebude tomu rozumět proč. Akorát z toho budou vznikat problémy.“

Netestované děti budou muset mít i ve třídě roušku nebo respirátor, nebudou smět s ostatními cvičit uvnitř nebo zpívat.

Pravidla upřesnil minulý týden ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. „Pokud jde o to stravování, standardně bude probíhat podle všeobecných podmínek, včetně samozřejmě té podmínky šest lidí u stolu. Ale pokud jde o ty děti, které nejsou testovány, tak tam je nutné, aby seděly od ostatních osob alespoň metr a půl, byl tam nějaký samostatný stůl,“ uvedl.

Riziko sociální izolace

Odborníci po celou dobu koronavirové pandemie varují před dopady současné situace na dětskou psychiku.

Podle psycholožky a ředitelky neziskové organizace Dyscentrum Praha Lenky Krejčové budou některé děti trpět sociální izolací i v září.

„Ať už jde o to, že budou jinak vypadat a budou vyřazované z té třídy, nebo nedej bože dokonce budou zůstávat doma. Je to trošičku trestání dětí za rozhodnutí rodičů. Zejména u těch mladších, kde je to velmi často spíš iniciativa rodičů, že nechtějí testování nebo nechtějí, aby děti nosily ochranu úst,“ nastínila psycholožka Radiožurnálu.

Děti se podle ní můžou cítit vyřazené z kolektivu a stigmatizované. „Ještě to bude umocněno tím, že to bude třeba jedno dvě děti a zbytek třídy bude pohromadě. Myslím si, že to pro ty děti může být náročné, že to přesně bude znamenat další omezení kontaktů, které bude ještě specifické tím, že bude jenom pro ně,“ varovala.

Jednotky žáků

Podle viceprezidentky Asociace ředitelů základních škol a ředitelky Základní a mateřské školy Plzeň-Božkov Hany Stýblové bude ale počet dětí, které rodiče nenechají otestovat, minimální.

„Budou to jednotky a většinou ředitelé o těch jednotkách už vědí. Uvidíme, jak to bude s prvními třídami. Protože ty se netestovaly v mateřské škole, odkud přichází. Tam uvidíme, jestli se nám ta skupina netestovaných trochu rozšíří, ale já doufám, že ne.“

Pokud se rodiče rozhodnou nechat prvních 14 dní dítě doma, bude podle Stýblové postup škol stejný jako v případě nemoci: „Není to úplně komfortní situace, ale nenapadá mě jiné řešení. V tuto dobu, a po zkušenostech z loňského září, jsem docela ráda, že se k tomu screeningovému testování přistoupilo, protože ten záchyt je v téhle situaci nutný. Pokud bude stačit do 9. září, tak to nezatíží ani školy, ani děti.“

Jaký bude další postup, rozhodne ministerstvo zdravotnictví na základě plošného screeningového testování na školách. To by mělo také pomoci předejít uzavírání celých škol.