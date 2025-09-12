Rozbouřená Opavice mu vzala most i narozeniny. Teď slaví znovu se svou dcerou
Při loňských povodních odplavaly seniorovi z Heřmanovic na Bruntálsku také narozeniny. Místo dceřiných a svých oslav chránil dům před přívaly vody. Rozbouřená Opavice zaplavila přístupovou cestu a strhla i lávku u domu. Jeho osud Český rozhlas Ostrava sledoval průběžně celý rok a zaznamenal ho v časosběrné reportáži.
„Heřmanovice, 14. září, moje dcera má narozeniny. A já jdu natáčet vodu – naši potopu,“ takhle začíná videozáznam, který při loňských povodních natočil 71letý Robert Sütto. Zapojil čerpadla, která dostávala vodu z jeho domu, a s mobilem v ruce odvážně vyrazil k rozbouřené Opavici, která dramaticky stoupala. Na záznamu je vidět a hlavně slyšet, jak provazce deště padají z nebe, kolem je rámus divoké řeky.
‚Před rokem tu oslavu doslova spláchla voda.‘ Poslechněte si časosběrnou reportáž z Heřmanovic na Bruntálsku
„Ve vodě plave všechno, dřevo, všechno možný. Jdu dál. Voda teče z lesů. Tady u naší autobusové zastávky Hájenka je druhý potok. Na kopcích se pasou koně, tohle ještě neviděli. To je něco šílenýho,“ popisuje téměř reportérským stylem.
Při cestě zpátky nabízí záběry na dravou řeku, která nebezpečně stoupá a hučí. „Tohle je už určitě stoletá voda. Ještě že jsme s dědou ten můstek zvedli, takže ho ta voda nesebere,“ uklidňuje sám sebe v komentáři. A pak si spontánní heřmanovický reportér uvědomí, že vyrazil jen nalehko: „No, já jsem mokrej jako ščur,“ popisuje Robert, který je chalupářským sousedem autorky reportáže. Povodně mu škrtly oslavu sedmdesátky i oslavu narozenin dcery.
Most nevydržel, práce i voda v ohrožení
O týden později, když se nám povedlo dostat se na místo, je znát, že lávka nápor rozbouřené Opavice nevydržela. Železo souboj s dravou vodou prohrálo. Můstek se propadl na dno řeky, zůstaly z něj trosky.
„Tady na tom místě jsem točil ty záběry, most je úplně zřícený. Všude jsou nánosy bahna, písku,“ popisuje Robert, když opadla voda.
V dalších dnech a týdnech po povodních se naplno odhalují potíže, kterým místní musí čelit. Kvůli zničeným cestám do obce nejezdil autobus a Robertova dcera Zuzana se neměla jak dostat do práce. „Jsem poznačená v práci, že se nedostavuji, že se nemám jak dostat,“ vysvětluje.
„Nejsem bohužel jediná, protože stejně jsou na tom kolegové i třeba z oblastí Karlovic, Světlé Hory. Už nám vyhrožují i ostatní firmy, že prostě nebudou od nás brát výrobky, protože je nejsme schopní dodat v termínu,“ říká Zuzana Sütto, která pracuje v továrně v sousedním Vrbně pod Pradědem.
Kontaminovaná voda i provizorní mosty
Další návštěva odhaluje další problém: kontaminovanou vodu. „Říkali prostě, že tu vodu pít nemáme. A že se v tom nemáme ani mýt,“ vypráví Robert, co mu řekli lidé z Českého červeného kříže. Do domu nevede obecní vodovod, využívá studnu, kterou zamořily spodní vody. Robert si proto vytvořil systém z hadice, která ze střechy odvádí dešťovou vodu do sudu. „V tomto jsem se myl, to je moje vana.“
Postupně vojáci dali na místo vodou zničených mostů provizorní konstrukce, pak se obnovily autobusové linky a před loňskými Vánoci nechala obec opravit i lávku. „Teď už tady trosky rok po povodních nejsou, teď už je to průchozí. Jak to udusali, tak dali dva panely a na to se ta konstrukce vrátila zpátky,“ popisuje šťastně Robert.
„Tohle spojení břehů je pro tuto část obce klíčové. Lidé by se nedostali na zastávku. I ti cyklisté by neměli jak jezdit.“
Z bahna k ohništi
Rok po povodních se v domácnosti Roberta a Zuzany chystá skutečná narozeninová oslava. „Tak, vytáhnu klobásky, nějaké maso na grilování,“ sklání se u ledničky Robert. „Před rokem tu oslavu doslova spláchla voda. Teď už mám 71 let, čili budu s dcerou slavit sám a s nějakými přáteli. Tak to je,“ popisuje oslavenec Robert Sütto. A pyšně ukazuje na plný hrnec na sporáku: „Navařil jsem tady plný kastrol ovaru!“
Jeho dcera Zuzana už venku rozehřívá gril. „Teď už je všechno mnohem lepší. Na oslavu se těšíme, i když už to nejsou kulatiny, jak říkal tatínek, ale s přáteli posedíme,“ usmívá se černovláska. Aktuálně se v obci řeší oprava cesty a břehů řeky.