Tradiční pracující třída. ‚Z práce mám radost, je opravdu tvůrčí,‘ pochvaluje si truhlář Zbyněk Nyč

Reportéři Radiožurnálu našli a vyzpovídali zástupce šesti společenských tříd, které rozlišil unikátní sociologický výzkum z projektu Rozděleni svobodou. Třetí reportáž představuje truhláře Zbyňka Nyče, zástupce tradiční pracující třídy.

Řadí se sem 14 % české populace a jde o skupinu se solidním majetkem a lehce nadprůměrným příjmem.

Téměř všichni žijí ve vlastních domech, ale spíše v menších městech nebo na venkově. Převažuje zde středoškolské vzdělání a jde především o lidi ve středním nebo vyšším věku.

Tradičně pracující třída: Zbyněk, truhlář

Již patnáct let pracuje truhlář Zbyněk Nyč (56) na půdě tři sta let starého kláštera. Nyní zrovna opravuje tamní krovy. „Z práce mám radost, protože je to opravdu tvůrčí práce,“ pochvaluje si své povolání. „Mám dobrý pocit, že se dotýkám něčeho, co měl někdo v ruce před 300 lety a nyní se to zase dává zpátky do kupy,“ dodává.

Od roku 1991 pracuje jako živnostník a je se svou volbou spokojený. Chválí si především svobodu, kterou mu to dává. „Opravdu nejsem typ, který by mohl poslouchat někoho, kdo mu něco seshora nařizuje,“ vyhrazuje se Nyč proti klasickým zaměstnáním.

Sám byl dříve majitelem podniku. „Měl jsem dřív i zaměstnance, měl jsem firmu s patnácti lidmi. V současné době lidi nejsou, všichni jsou někde v montovnách nebo automobilkách, mají to tam jednodušší.“

Dům na samotě

Náš zástupce tradiční pracující třídy žije s rodinou nedaleko Náchoda, v domě, který si tam na samotě sami postavili. „Je tady klid. Je to stranou a přitom blízko do centra,“ pochvaluje si Nyč. „Díky tomu, v jakém prostředí tady bydlíme, přijdu domů a odreaguju se,“ dodává spokojeně.

Když jsme u něj doma, má na sobě Zbyněk Nyč pohodlné tepláky a v ruce hrnek s čajem. Podle manželky takhle vypadá skoro každý den po práci. „Přijde domů, nají se a usne na gauči,“ popisuje vesele Eva Nyčová.

Odreagovat se chodí i třikrát týdně do posilovny. „Tady jste jenom vy a železo. Co nezvednete, to neokecáte. Takový tvrdý relax,“ říká Nyč s patnáctikilogramovými činkami v rukou. V dobré kondici se udržuje také kvůli práci. „Prací se to tělo opravdu nebuduje. Spíš se huntuje,“ doplňuje s mohutným výdechem.

Proč právě Zbyněk Nyč? „Tradiční pracující třída“ se vyznačuje tím, že vykonává nejčastěji řemeslné nebo dělnické práce. Lidé z této skupiny žijí spíše na venkově a v 87 % mají vlastní bydlení. Díky nižším nákladům na živobytí dosahují relativně vysoké životní úrovně. Převažuje u nich středoškolské vzdělání a anglicky příliš neumí. Mívají zpravidla malý sociální kapitál a nejsou příliš zapojeni do lokálních vazeb. Příběhy zástupců jednotlivých tříd uslyšíte každý všední den na Radiožurnálu v časech 8.50, 10.40 a 15.40.

Kromě posilovny věnuje svůj volný čas především práci kolem domu. „Rybník mám rozdělaný, chci dělat skleník, dělám i závlahový systém. Plány do budoucna mám ještě tak na 200 let. Kultura asi není potřeba, důležité je, aby byla příroda,“ popisuje Nyč své zájmy.

Rodina na prvním místě

Veliký dům využije pro pravidelná setkávání se svou početnou rodinou. „To by v paneláku nešlo, tam bychom se nevešli a asi bychom rušili. Tady to nikomu nevadí,“ vysvětluje manžel, otec, trojnásobný děda, páníček tří psů, majitel želvy, hada, kočky a dalších zvířat. Rodina je pro něj dle jeho slov to nejdůležitější.

Dvě z jeho dětí mají již dokončenou vysokou školu, třetí syn studuje na programátora. Zbyněk Nyč má dokončené střední vzdělání. Toho, že nešel na vysokou školu, ale nelituje. Více si o jeho životě poslechněte v audiu v úvodní části článku.