Z bydlení se stala investiční komodita. Krize je celosvětová, upozorňuje novinářka Uhlová

Projekt Českého rozhlasu Rozděleni svobodou vyvrcholil debatou devíti lídrů politických stran a hnutí o klíčových problémech dneška. Jedním z nich je i bydlení, podle politiků by mohlo být řešením zjednodušení stavebního řízení. Hostem pořadu Interview Plus byla novinářka Saša Uhlová. Interview Plus Praha 19:35 4. listopadu 2019

„Určitě neexistuje jedno řešení,“ říká o problému bydlení Uhlová. „Situace v České republice je součástí celosvětové krize bydlení. Stala se z něj investiční komodita a tento problém řeší úplně všude – i tam, kde je stavební řízení velmi rychlé, například v Hongkongu,“ upozorňuje.

Inspirací by nám prý mohla být Vídeň. Město má vlastní bytový fond a investoři musejí stavět i sociální byty. „Pokud se staví luxusní byty na investici, tak to lidem nepomůže,“ podotýká.

Novinářka kritizuje obce, které privatizují své byty, což se děje dodnes: „Obec by měla mít alespoň 10 procent bytového fondu, aby mohla i ovlivňovat cenu bydlení a poskytovat to sociální. Od Petra Fialy (předsedy ODS, pozn. red.) v debatě zaznělo, že by mělo být zásluhové, ale to je zcela překonaný koncept.“

„Už dávno měl být přijat zákon o sociálním bydlení. Už minulá vláda ho měla v programovém prohlášení, ale nedotáhla to.“ Saša Uhlová

Uhlová vysvětluje, že od bydlení se odvíjí vše ostatní – lidé nejdříve musí bydlet a teprve pak mohou řešit své další problémy - exekuce nebo hledání práce. Podle ní se osvědčil projekt Housing First v Brně, nová radnice od něj ale ustupuje.

„Člověk, který se nastěhuje, musí plnit své povinnosti – komunikovat se sociálním pracovníkem a řešit své problémy. Ale dělá to v situaci, kdy nemusí být neustále ve stresu, jestli náhodou neskončí na ulici,“ zdůrazňuje.

Co s dluhy?

Saše Uhlové v kalkulačce k projektu Rozděleni svobodou vyšlo, že patří do ohrožené třídy: „Nevlastním nemovitost, nemám příliš vysoký příjem. Mám bohaté sociální kontakty a vzdělání, ale asi to nestačí.“

Příslušníky ohrožené třídy trápí hlavně exekuce, v loňském roce se to týkalo více než 800 tisíc Čechů. Exekucí ovšem meziročně ubylo, a to i díky zákonu, který připravil bývalý ministr spravedlnost Robert Pelikán (za hnutí ANO).

Novinářka naopak kritizuje systém insolvencí, který je pro dlužníky nevýhodný: „Problém je v tom, že dluhy vůbec neodpovídají tomu, co si ti lidé půjčili. Je otázka, proč by to vůbec měli splácet.“

Neměly by se ale dluhy platit? „Oddlužení by nebylo nulové. Když člověk několik let splácí, tak něco splatí,“ dodává novinářka.