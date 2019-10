ŽIVĚ: Jak zlepšit české školství? Debatují ministr Plaga, senátor Růžička a šéf ODS Fiala

Děti z méně vzdělaného prostředí mají v českém školství jen malou šanci, že dojdou ve studiu dál než jejich rodiče. Jak to změnit? Pomohlo by například zrušení víceletých gymnázií? To je téma další debaty v rámci projektu Českého rozhlasu Rozděleni svobodou. Moderátor Jan Pokorný tentokrát debatuje s ministrem školství Robertem Plagou (ANO), senátorem Jiřím Růžičkou (za TOP 09 a STAN), předsedou ODS Petrem Fialou a sociologem Danielem Prokopem.

