Je lepší mít normy, aby ohleduplnost na silnicích byla předvídatelná, hájí Dolínek odstup aut od cyklistů

Jakému postihu by měli být vystaveni řidiči motorových vozidel, pokud při předjíždění cyklisty nedodrží povinnou vzdálenost 1,5 metru? Bude porušení vzdálenosti možné jednoduše dokázat? Nestavíme zbytečně proti sobě motoristy a cyklisty, jak tvrdí odpůrci nařízení čerstvě schváleného Senátem? Vladimír Kroc se ptal poslance ČSSD Petra Dolínka, který je spoluautorem návrhu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:11 12. června 2021

Myslíte, že se dá ohleduplnost nařídit, vynutit?

Nařídit nebo vynutit se určitě nedá, dají se ale udělat takové předpisy a pravidla, aby ta ohleduplnost byla předvídatelná. Jak jsem řekl už v posledních týdnech: poté, co se diskuze o tomto tématu více rozjela, je na vozovkách vidět vyšší ohleduplnost.

Proč považujete toto ustanovení za tak podstatné? Sám jste ve své řeči jako předkladatel návrhu připustil, že už ve stávajícím zákoně je povinnost řidiče dodržet bezpečnou vzdálenost.

Ano, ale ta bezpečná vzdálenost může být každým vykládána poněkud jinak a není to přesně dáno. Podle mě je lepší mít přesně vyspecifikované normy, než takové, o kterých se dohadujeme; respektive když se stane bohužel něco tragického, musí je soudní znalec dodatečně ještě specifikovat.

Také bych chtěl říct, že se návrh nevzal ze vzduchoprázdna. My jsme se do značné míry inspirovali v zahraničí, například v Německu, v Portugalsku či ve Španělsku toto již běžně v praxi funguje.

I na Slovensku se o tom vede intenzi diskuze, bohužel podpořená prezidentkou Čaputovou a jejím výrokem k případu, kdy před dvěma týdny při nehodě tragicky zahynul slovenský paralympijský reprezentant. Opravdu je to téma, které se v Evropě řešilo, řeší a řešit bude.

Jak ten rozestup měří v zahraničí?

Žádná země na to nemá specifické technické prostředky, používají se ty stávající: kamerové záznamy z automobilů, kamerové záznamy z běžných kamer na silnicích a tak dále. Není potřeba dělat specifické výdaje a specifické metodiky.

To jistě ne, ale jistě je problém to dokázat, že to skutečně nebylo metr a půl, ale třeba metr dvacet.

Ano, to je přece dobrá zpráva pro řidiče automobilů: když se to prokazuje, tak v případě že není nikdo schopen přestupek prokázat, výhodu má ten, kdo měl domnělý přestupek spáchat. To znamená, že nemůže probíhat šikana řidičů, ale opravdu jen pokud bude prokázán přestupek, pak bude trestán, což je velmi důležité.

Policie určitě nebude dělat zvláštní hony na bezpečný rozestup a nikdo to po nich nechce. Jsou zde jiné věci, které se musí v preventivních kampaních hlídat, například zvýšená rychlost a podobně. Je to ale prostě věc, která bude dána zákonem přesně.

Řidič bude vědět, jaký je bezpečný rozestup stanovený zákonem, každý cyklista bude vědět, jaký je jeho prostor na vozovce. To si myslím, že je velmi správně a ohleduplnost musí být na prvním místě.

