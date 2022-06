Ukrajinci jsou na tom psychicky hůř než na začátku války. Naopak ruská morálka stoupá, míní psychiatr

Frustrace, touha po pomstě, odlidštění protivníků, poslušnost k autoritám. To jsou podle psychiatra Jana Vevery jen některé prvky mixu, na jehož konci mohou stát válečné zločiny proti lidskosti. „Mnohé brutální zločiny jsou dílem obyčejných lidí, kteří jsou vystaveni tlaku okolností,“ dodává. Osobnost Plus Praha 23:31 29. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

O stavu mysli vojáků na obou stranách konfliktu lze podle něj pouze spekulovat.

„Na začátku psychologickou válku zcela jasně a drtivě vyhrávali Ukrajinci a oprávněně, protože odolali nátlaku. Psychický stav Rusů, kteří očekávali rychlé vítězství, se nedostavil, takže ty byly samozřejmě demoralizováni. Ale bohužel už uplynulo několik měsíců a udržet se na vrcholu je pro každého těžké,“ říká přednosta psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, bývalý vojenský psychiatr a účastník zahraničních vojenských misí.

O takzvané heroické fázi můžeme mluvit na začátku války. Nese sebou emoce a nevydrží příliš dlouho. Vevera tak soudí, že Ukrajinci jsou na tom nyní psychicky hůř než na začátku. Naopak Rusové se již adaptovali na počáteční selhání a jejich morálka jde nahoru.

Funkční ruská mašinérie

„První obětí války je vždy pravda. To, co vidíme, jsou produkty informační války a je to naprosto oprávněné a fér. Když se někde bojuje a střílí lidi, tak se bojuje i informacemi. A teď ještě víc, takže ten přímý zprostředkovaný dotyk z fronty, který máme, je asi do jisté míry také zabarvený tím, co Ukrajinci potřebují říct,“ popisuje.

Ruská mašinérie podle něj účinně a systematicky působí na své občany už několik desítek let.

„Myslím, že kdyby si Rusové informace chtěli získat, tak je získají.“ Jan Vevera

„Propaganda Rusů je velmi dobrá, velmi účinná. Věřím tomu, že jí i inteligentní lidé věří. Protože jsem se narodil v roce 1970, tak prvních 18 let jsem prožil v komunismu, a i když jsme v naší rodině věděli, že to je dost zrůdný režim, tak moji inteligentní spolužáci na základní škole, na gymnáziu se na to takto nedívali,“ vysvětluje.

„Myslím, že kdyby si Rusové informace chtěli získat, tak je na nějakém TikToku asi získají. Stejně tak, jako my jsme mohli poslouchat Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu, i když to bylo rušené,“ dodává.

Vevera podotýká, že tolik nejde o to, jaká sdělení se k ruským vojákům nedostávají, ale jaké naopak ano. Zásadní je prý především systematické přesvědčování, že NATO je nepřítel, který jim chce zabrat jejich území a majetek.

