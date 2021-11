Orko Vácha o nové očkovací kampani: Je brutální, ale na druhé straně se o ní bude mluvit

Tento týden odcházející vláda odstartovala kampaň, která měla motivovat k očkování. Ihned ale vyvolala bouřlivou reakci veřejnosti. Proti kampani se ostře vymezil například rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Podle něj je kampaň nepříjemná po každého, kdo má empatii. Marek Orko Vácha, přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jeho pohled nesdílí. Rozhovor Praha 15:36 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Vácha | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Souhlasíte s rektorem Petráčkem, že kampaň je v rozporu s etikou?

Nesouhlasím. Toho času je v České republice závažná infekční choroba, která způsobuje závažný zánět plic a která může skončit smrtí. Máme tady 31 000 nemocných a jednou z možností, jak bojovat s touto nemocí, je i vakcinace.

Úkolem státu je v tuto chvíli přemluvit co největší množství zatím nenaočkovaných občanů, aby se očkovat nechali.

Není tohle spíš nátlak, když se ukazují, jak říká rektor Petráček, obrazy smrti a umírání?

Toto je samozřejmě negativní kampaň. Nakolik bude účinná, to už je otázka na reklamní agentury. Ale stát teď musí něco udělat. Nežijeme v mírových dobách a podle mého názoru teď není čas na nějaké obšírné diskuse nebo debaty.

Teď je potřeba jednat, protože máme hrozný nedostatek času. Pokud jsme za úterý měli 14 000 nových případů, tak stát musí něco udělat a zvolil tuto kampaň. A ještě že si ministerstvo zdravotnictví rádo nechá poradit, pokud někoho napadne, jak přemluvit nenaočkované občany jiným, jednodušším způsobem. Stát dělá, co umí, a dělá to ze všech svých sil.

Ke konkrétním záběrům se přiřazují výroky jako „Měl plno výmluv“, „Myslel, že to nespěchá“, „Neustále očkování odkládal“ nebo „Nestihl třetí dávku“. Tohle nepovažujete přinejmenším za sporné? Jak můžou autoři vědět, co vedlo daného člověka k tomu, že nebyl očkován?

Sporné by skutečně bylo, kdyby tam byly tváře konkrétních lidí. Na žádné fotografii není žádná tvář konkrétního pacienta. Ano, jsou k tomu ty slogany, ano, kampaň je kontroverzní, na straně druhé moc prosím, abychom ty debaty a diskuse nechali na dobu, až covid bude za námi.

„Vybírali jsme z několika stovek fotografií, používat budeme asi 12 z nich," uvedl mluvčí ministerstva

V tuto chvíli jsme v situaci nedostatku času a velké urgentnosti. To znamená, že teď je potřeba udělat všechno pro to, abychom přemluvili ty nenaočkované, aby se naočkovat nechali, protože v důsledku může tato kampaň zachránit lidské životy. Pokud bude mít někdo z posluchačů lepší nápad, jak to udělat, tak si ministerstvo ještě nechá poradit. Udělali to takhle.

Ano, je o syrové, je to kontroverzní. Premiér (Andrej Babiš z ANO) dokonce řekl, že to je brutální, ale skutečně jsme teď trošku ve stavu války, kdy musíme udělat všechno pro to, abychom občanům sdělili, že situace je vážná. Tady trošičku mluvím za všechny ty lidi, kteří jsou na covidových odděleních – za sestry a lékaře: kéž by se ti lidé, kteří odmítají očkování, šli na pár dní podívat na to, co se děje na těch covidových odděleních. Tohle není jednoduchá situace.

S tím samozřejmě nikdo nemůže nesouhlasit, ale dolehly k vám i občasné reakce zdravotníků ze sociálních sítí, že je pro ně těžké se chovat profesionálně k nemocným s covidem, kteří nejsou očkovaní?

Je to těžké. Tu a tam probleskne informace v médiích, že tito pacienti nejsou úplně jednodušší na komunikaci. Tím víc si myslím, že je potřeba udělat citlivou kampaň, nerozdělovat národ, ale na straně druhé říct, že situace je skutečně vážná, že skutečně hrozí nedostatek času, a ještě, že očkování není všelék, ale je to významný počin pro to, abychom snížili závažnost dopadu této epidemie.

Z mého pohledu: ano, stát dělá, co umí. Možná je tento krok kontroverzní, kampaň je syrová, kampaň je brutální, ale na druhé straně se o ní bude mluvit. Kéž by se stalo, aby ta kampaň vedla k tomu, aby se ti nenaočkovaní zamysleli a nechali se očkovat.