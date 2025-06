Nejde o byznys, ale o princip. Lidé dělají z energetických nápojů strašáky, říká šéf svazu Dyttert

Pravidelně aspoň jednou týdně pije v Česku energetické nápoje podle průzkumu Univerzity Palackého pětina dětí ve věku 11 až 15 let. Každé sedmé nebo osmé dítě v tomto věku pije energetické nápoje víckrát za týden, čtyři procenta dokonce denně. Čím výrobci nealkoholických nápojů argumentují proti navrhovanému zákazu jejich prodeje dětem do 16 let? Odpovídal Michal Dyttert, prezidenta Svazu výrobců nealkoholických nápojů. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:02 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pravidelně aspoň jednou týdně pije v Česku energetické nápoje podle průzkumu Univerzity Palackého pětina dětí ve věku 11 až 15 let (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

Jak důležití jsou pro vás, tedy pro výrobce energetických nápojů, zákazníci mladší šestnácti let?

My jako výrobci nealkoholických nápojů máme svůj kodex, ve kterém jsme se zavázali, že nebudeme dělat marketing na děti pod třináct let. Některé společnosti dokonce rozšířily tento dobrovolný závazek až do osmnácti let.

Necílíme na segment mladších šestnácti let, vlastně ani data o prodeji dětem nemáme. Neumíme rozklíčovat, kolik dětí si energetické nápoje koupí, říká Michal Dyttert, prezident Svazu výrobců nealkoholických nápojů

Někteří výrobci se k tomu ale nepřihlásili.

Určitě jsou někteří výrobci, kteří to nerespektují, ale my zastupujeme kolem sedmdesáti procent trhu s energetickými nápoji, takže si myslíme, že ta váha je dostatečná.

Rozumím. Na druhé straně ta statistika ukazuje, že i děti mladší třinácti let si nápoje kupují. K té mé otázce, jak je to pro vás důležitý segment? Co to dělá z hlediska příjmů výrobců?

Je to velice dobrá otázka, protože my neprodáváme pro tento segment, my vlastně ani ta data nemáme. Neumíme to rozklíčovat v prodejních datech, protože nejsme přímým prodejcem, většinou prodáváme do obchodu a ten obchod pak prodává dál.

A protože si neděláme marketingové průzkumy na tuto kategorii, protože pro ni neprodáváme, tak vlastně neumíme říct přesné číslo. My umíme říct celkové číslo, že celkový trh s energetickými nápoji v České republice je kolem tří a půl procenta ze všech prodaných nápojů, takže to není žádná velká kategorie. Neumíme ale říct, kolik těch nápojů si skutečně koupí děti.

Právě prodej energetických nápojů osobám mladším šestnácti let má zakázat novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tu čeká definitivní schvalování ve sněmovně. Příslušný návrh předložilo čtrnáct poslanců a poslankyň ze všech sedmi sněmovních stran a hnutí. Vy proti tomu protestujete, označujete ten návrh za paskvil. Vadí vám principiálně ta snaha o regulaci nebo to, jak je ta novela napsaná?

Nám vadí principiálně tři věci. Vadí nám to, že se okolo energetických nápojů strhla až hysterická debata, která nerespektuje fakta a nějaký vědecký konsenzus. Protože ten vědecký konsenzus říká jasně, podle Evropské agentury pro bezpečnost potravin, že energetické nápoje jsou bezpečné a nemají žádný negativní dopad na spotřebitele.

Takže vadí nám to, že se vlastně hysterizuje produkt, který je absolutně bezpečný, to je takové strategické hledisko. Pak nám velice vadí to, že předkladatelé toho návrhu s námi absolutně nejednali a rok a půl odmítali jakékoliv žádosti o schůzku, kdy bychom si mohli vyříkat některé věci a společně připravit něco, co by bylo akceptovatelné i pro ten průmysl.

A pak nám vadí velice konkrétní formulace, které jsou v tom zákoně předložené a které diskvalifikují a diskriminují některé prodejní kanály nebo samotný produkt a vybízejí k obcházení té regulace tím, že jsou tam špatně stanovené definice energetického nápoje.

Rozumím těmto důvodům. Na druhé straně vy říkáte, že nevíte, kolik energetických nápojů si koupí osoby mladší šestnácti let. Jenom když vezmeme ten průzkum a pronásobíme to, tak se dostaneme na vysoké řády milionů těchto nápojů za rok. Je to pro vás ekonomicky důležité? Není fér přiznat, že vám jde i o byznys?

Skutečně nám v tomto případě nejde o byznys, nám jde o ten princip. Někdo se snaží z energetického nápoje, který je bezpečným produktem, udělat strašáka, téměř až zabijáka dětí. Tak jsme to slyšeli v některých diskusích.

A toto není fér, protože to skutečně tak není. Dítě, když zkonzumuje jeden energetický nápoj, i když má jedenáct nebo dvanáct let, absolutně nic se mu nestane, protože je to funkce jeho váhy a toho kofeinu, který v tom nápoji zkonzumuje.

