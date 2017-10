Byl jsem ten negativní moderátor. V dobách Tabu na mě skoro plivali, říká Roman Šmucler

„Svět medicíny je na dlouhou trať. Musíme mít patologickou vůli 30 let táhnout káru odněkud někam. A ten mediální je světem rychlého úspěchu i neúspěchu, kde nabijete a vybijete baterky a zase se vrátíte do maratonu,“ říká stomatolog a moderátor Roman Šmucler, host Barbory Tachecí. Rozhovor Praha 8:05 29. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Šmucler | Foto: Adam Kebrt | Zdroj: Český rohlas

Roman Šmucler zavzpomínal na například na to, jak v 90. letech moderoval oblíbený, ale tehdy celkem kontroverzní pořad Tabu. „Byl jsem často negativní moderátor. V té době na mě lidé skoro plivali, řvali úchyle, všechno možné… Být moderátorem Tabu nebyl úplně med. A to bylo doba, která trvala hodně let,“ vysvětluje bývalý moderátor.

'Člověk potřebuje víru'

„V Japonsku jsem přišel na to, že v normální civilizaci člověk potřebuje víru. Když jsem se stal tímhle skoro Japoncem, zjistil jsem, že něco podobného tady také je. Jsem věřící katolík, v kostele relaxuji,“ vysvětluje odborník na laserovou a estetickou medicínu.

„Jsou různé školy meditace. Snažím se vnímat a přijímat svět v celosti takový, jaký je. Neustále se vlastně perete s tím, že vnější svět na vás útočí a vy se snažíte ten vnitřní v sobě zachovat. Myslím, že je to cesta, jak v moderní společnosti neskončit na psychiatrii, jak si zachovat zdravý rozum.“

Dodává přitom: „Byl velký průzkum mezi top mysliteli a byznysmeny v Americe. Něco jako meditaci dělá 100 procent z nich. Už to nejsou jen filozofické věci, ale víme, proč to člověk potřebuje. Bez toho se nedá existovat.“

12hodinový pracovní den

Nejvíce se momentálně Roman Šmucler zaobírá svým vedením České stomatologické komory. „Minimálně 12 hodin denně pracuji. I víc. Spíše 14hodin a sedm dní v týdnu. Dokonce jsem se kvůli tomu rozvedl. Svět je něco za něco. Meditaci věnuji 10, 15 minut denně, spíše méně,“ vysvětluje moderátorce.

„Velká relaxace jsou pro mě děti a rodina. Do určité míry si je nechám vzít. Ale všichni nějak vědí, že si je nenechám vzít v míře 45 minut denně a jeden den se snažím být lepší táta a manžel. Ale nedokážu být denně s rodinou tři, čtyři hodiny.“

S pionýry do Francie

„Začal jsem psát do okresních novin v deseti letech. Ve čtrnácti letech jsem se dostal do Francie s pionýrským výměnným táborem. Udělal jsem fotoseriál o tom, jak to vypadá ve Francii. Příbram, ve které jsem vyrůstal, byl takový zvláštní stát ve státě díky Uranu. Měla proto s Francouzi smlouvu,“ vypráví o neobvyklém zážitku z dětství.

ROMAN ŠMUCLER Zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista Roman Šmucler se narodil 8. července 1969 v Praze. Od září 2017 je prezidentem České stomatologické komory. Je členem řady českých i mezinárodních odborných společností, kde též pracuje v různých funkcích. Hlavním směrem výzkumu jsou aplikace laserů, mimo jiné pracuje od roku 1996 ve výboru Společnosti pro využití laserů v medicíně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kde byl vědeckým sekretářem. Od roku 2013 je předsedou této společnosti, jež byla přejmenována na Společnost estetické a laserové medicíny.